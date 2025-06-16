ManpowerGroup: Türkiye'de işe alım piyasasında hareketlilik beklentisi sürüyor

ManpowerGroup, 2025 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin işe alım beklentilerini ölçmek için 42 ülkede 40 bin 671 işverenle İstihdama Genel Bakış araştırmasını gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemde küresel istihdam görünümünde düşüş gözlemlendi. Mevsimsellikten arındırılmış Net İstihdam Görünümü (NEO), geçen çeyreğe göre 1 puanlık azalmayla 24 seviyesine geriledi. Yine de bu oran, geçen yılın aynı dönemine göre 2 puan daha yüksek. Bu da küresel işe alımların hâlâ güçlü olduğunu, ancak önceki çeyreğe göre ivme kaybettiğini gösteriyor.

İşe alımlar özellikle gelişmiş ülkelerde belirgin şekilde yavaşladı; istihdam beklentisinde en büyük düşüşler bu pazarlarda gözlemlendi. Kuzey Amerika'da istihdam görünümü 30 puana gerileyerek, art arda üç çeyrek süren büyümenin ardından 4 puanlık dikkat çekici bir düşüş yaşadı. Benzer bir yavaşlama, EMEA bölgesinin istihdam beklentilerine de yansıdı. Avrupa genelinde zorlayıcı ticaret koşulları ve devam eden ekonomik durgunluk, bazı şirketleri işe alımları durdurmaya veya iş gücünü azaltmaya itti. Asya Pasifik bölgesinde de benzer bir belirsizlik hâkim. Çin ekonomisi yılın ilk çeyreğinde büyüme göstermiş olsa da beklenen gümrük vergileri ve süregelen ticaret savaşı işveren güvenini baskılamış görünüyor.

Türkiye'deki işverenler aktif iş piyasası beklentilerini koruyor

Öte yandan önümüzdeki çeyrek için Türkiye'deki işverenler 18 puanlık Net İstihdam Görünümü (NEO) ile hareketli bir iş gücü piyasası beklemeye devam ediyor. Bu puan geçen çeyreğe göre 2 puanlık bir düşüşü işaret etse de geçen yılın aynı dönemine göre 2 puanlık bir artış söz konusu. Türkiye'nin görünümü EMEA bölgesi ortalamasıyla (19 puan) neredeyse eşit seviyede. Ancak küresel çapta bakıldığında, Türkiye istihdam beklentilerinde ülke sıralamasının alt yarısında yer alıyor ve küresel ortalamanın 6 puan gerisinde bulunuyor.

Sonuçlarla ilgili değerlendirmede bulunan ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, “Türkiye'deki istihdam beklentileri, önceki çeyreğe kıyasla sınırlı bir gerileme gösterse de genel olarak istikrarlı ve dirençli bir görünüm sergiliyor. Ekonomik koşulların yarattığı belirsizlikler, işverenlerin daha temkinli adımlar atmasına neden olsa da iş gücü piyasasındaki hareketliliğin sürdüğünü görüyoruz. Özellikle enflasyonda kademeli bir düşüş eğilimi ve mart ayında kaydedilen düşük işsizlik oranı, önümüzdeki dönem için umut verici sinyaller sunuyor. Hükümetin ekonomiyi dengeleme ve yüksek teknoloji yatırımlarını artırma yönündeki adımları da uzun vadede istihdam ortamını destekleyebilir” dedi.

En güçlü ve en zayıf sektörler

Türkiye'de en güçlü istihdam beklentisi finans ve gayrimenkul sektöründe görülüyor. Sektör, 31 puanlık Net İstihdam Görünümü ile en rekabetçi sektör konumunda. Bu, geçen çeyreğe göre 11 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise tam 25 puanlık kayda değer bir artış anlamına geliyor.

Küresel çapta bakıldığında finans ve gayrimenkul sektöründeki istihdam beklentisinde Türkiye, 11. sırada yer alıyor ve sektör ortalamasının 3 puan üzerinde bulunuyor. Dahası Türkiye, bu sektörde geçen çeyreğe göre istihdam beklentilerinin düştüğü küresel eğilimin aksine bir tablo da çiziyor. Sektörlerin NEO puanları şu şekilde:

-Finans ve Gayrimenkul (31)

-Taşımacılık ve Lojistik & Otomotiv (29)

-Bilgi Teknolojileri (19)

-Sağlık ve Yaşam Bilimleri (18)

-Endüstriyel Ürünler ve Malzemeler (17)

-Tüketim Ürünleri ve Hizmetleri (12)

-Enerji ve Kamu Hizmetleri (3)

-İletişim Hizmetleri (-29)

-Diğer (26)

En güçlü ve en zayıf bölgeler

Türkiye'de en güçlü istihdam beklentisine sahip bölge, 27 puanla Güneydoğu Anadolu oldu. Bölge, önceki çeyreğe göre 4 puan, geçen yılın aynı dönemine göre ise dikkat çekici şekilde 35 puanlık bir artış kaydetti. Diğer yandan, önceki çeyreğe kıyasla en büyük sıçramayı gösteren bölge ise Doğu Anadolu. Uzun süredir düşük seyreden istihdam beklentilerinden toparlanan bölge, 23 puanlık bir artışla 26 puan seviyesine ulaştı. Bölgelerin NEO puanları:

-Güneydoğu Anadolu (27)

-Doğu Anadolu (26)

-İç Anadolu (21)

-Ege (18)

-Marmara (17)

-Akdeniz (24)

-Karadeniz (-35)

Organizasyon büyüklüklerine göre

Türkiye'de 5000 ve üzeri çalışanı olan büyük ölçekli işletmelerdeki işverenler, 44 puanlık Net İstihdam Görünümü ile en iyimser grup olarak öne çıkıyor. Ayrıca geçen çeyrekten bu yana 18 puanlık ve geçen yılın aynı dönemine göre 16 puanlık artışla istihdamda en büyük büyüme beklentisi içinde olanlar bu gruptaki işverenler. Organizasyon büyüklüklerine göre NEO puanları şu şekilde:

-5,000+ (44)

-1,000-4,999 (27)

-50-249 (18)

-10'dan az (18)

-250-999 (15)

-10-49 (9)