Bakan Şimşek'ten TL mesajı: Adımlarımıza devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamu kurumlarınca eşgüdüm içerisinde son 1 haftada Türk Lirası tahvil piyasasında azalan likiditenin artırılması çalışmalarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"Adımlarımıza devam edeceğiz"

Bakan Şimşek, her biri 500 milyon liralık üç ayrı ihale ile doğrudan tahvil alımı yapacak olan Merkez Bankası'yla ilgili "Piyasaların daha sağlıklı işleyişi için Türk lirası tahvil piyasasında likiditeyi artırmaya yönelik adımlarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Piyasaların daha sağlıklı işleyişi için Türk lirası tahvil piyasasında likiditeyi artırmaya yönelik adımlarımıza devam edeceğiz. https://t.co/4R6Nv2kbUP — Mehmet Simsek (@memetsimsek) March 28, 2025

Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankasının yürüttüğü çalışma bayram sonrasında piyasaların daha etkin ve sağlıklı işleyişini hedefliyor.

Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TLREF endeksli tahviller için doğrudan alım ihalesi açtı.

Doğrudan alım ihaleleri TRT060928T11, TRT061228T16 ve TRT070329T15 ISIN kodlu tahvilleri kapsıyor.

TCMB, bugün her biri 500 milyon liralık üç ayrı ihale ile doğrudan tahvil alımı yapacak. Önümüzdeki dönemde de ihalelerin devam etmesi öngörülüyor.