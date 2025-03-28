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ABD’de tüketici güveni endeksi geriledi

ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksini martta 57'ye revize ederken, kısa vadeli enflasyon beklentisi Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Haber Merkezi
AA
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ABD’de tüketici güveni endeksi geriledi
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Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı tüketici güven endeksinin mart ayına ilişkin nihai verilerini açıkladı.

Buna göre tüketici güven endeksi, martta geçen aya kıyasla 7,7 puan azalışla 57'ye indi.

Söz konusu veri aşağı yönlü revize edilirken, bu aya ait öncü veri 57,9 olarak açıklanmıştı. Kasım 2022'den bu yana en düşük seviyesini kaydeden tüketici güven endeksi, şubatta 64,7 olmuştu.

Amerikalıların mevcut finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, martta aylık bazda 1,9 puan azalarak 63,8 puana düştü.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi de aynı dönemde 11,4 puan gerileyerek 52,6'ya indi.

Kısa vadeli enflasyon beklentisi yaklaşık 2,5 yılın en yüksek seviyesinde

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi martta yüzde 4,3'ten yüzde 5'e çıkarken, Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyesini gördü.

Uzun vadeli enflasyon beklentisi de yüzde 3,5'ten yüzde 4,1'e yükseldi. Bu değer, Şubat 1993'ten bu yana kaydedilen en yüksek oran oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin martta üst üste üçüncü ayda gerilediğini vurguladı.

Tüketicilerin devam eden ekonomik politika gelişmeleri nedeniyle acı çekme potansiyeli konusunda endişelenmeye devam ettiğini ifade eden Hsu, tüketicilerin 3'te 2'sinin gelecek yıl işsizliğin artmasını beklediğini bunun da 2009'dan bu yana görülen en yüksek oran olduğunu kaydetti.

Hsu, kısa vadeli enflasyon beklentisinin üç ay üst üste 0,5 puan veya üzerinde arttığına dikkati çekti.

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