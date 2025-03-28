Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili Zeydan Karalar oldu

İBB ve TBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından yapılan seçimde, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili seçildi.

"Milli iradeye dem vurarak siyasete girenler milli iradeye darbe vuruyorlar"

Yeni TBB Başkanı olan Zeydan Karalar, seçimin ardından söz alarak teşekkür etti.

Karalar, "Toplantıya katılan ve bizi bu göreve layık gören herkese şükranlarımı arz ediyorum. Sayın Genel Başkanım Özgür Özel'e de buruklukla görevini kabul ettiğim Ekrem kardeşime de sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Karalar, "Ne yazık ki ülkemiz çok zor günler geçiriyor. Doğudan batıya kadar hafta geçmiyor ki milli irade ile seçilen bir başkanımız görevden alınmasın. Milli iradeye dem vurarak siyasete girenler milli iradeye darbe vuruyorlar. Bu ülkede yönetimin tartışıldığı, halkın yeni bir lidere, tümden değişime tek sesle bağırdığı dışında bir şey değildir. Eğer bir idare halkı memnun edemiyorsa bir algı yönetimi oluşturmaya başlar. En büyük düşmanları da halkı etkileyen siyasetçilerdir. Görüyoruz ki basın da teker teker cezalandırılıyor. Bunları kabul etmiyoruz. Hukuk ve demokrasinin mücadelesini hep birlikte vereceğiz" şeklinde konuştu.

Karalar, "Biz iktidar olduğumuzda belediye başkanlarımız nasıl ki eşit hizmet ediyorsa Cumhuriyet Halk Partisi aynen Türkiye'de de eşit hizmet edecek" dedi.

Zeydan Karalar kimdir?

1958 yılında Adana’nın Seyhan ilçesinde, on çocuklu bir ailenin altıncı çocuğu olarak dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul, lise ve üniversiteyi Adana’da okudu. 1980 yılında Çukurova Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden mezun oldu. 1982 yılında Nuray Karalar ile evlendi. Biri kız, ikisi erkek olmak üzere üç çocuk babasıdır.

İş Hayatı

1981’de, 23 yaşında Makine Mühendisleri Odası Başkanlığına seçildi. 2 yıl bölge başkanlığı ve üst kurul (TMMOB) delegeliği yaptı. Oda tarihinde seçilen en genç başkandır.

1979 – 1985 yılları arasında Çukobirlik’te İplik İşletme Şefi olarak çalıştı. 1985 – 1991 yılları arasında Alman AEG ETİ Endüstri A.Ş.’de Müşteri Hizmetleri Yöneticiliği yaptı.

1991 – 1996 arasında Çukobirlik İplik Dokuma Fabrika Müdürü ve Teknik Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

1996 – 2007 yılları arasında Okan Tekstil A.Ş.’de Genel Müdürlük yaptı. Kazakistan’da Okan–Antriko Entegre Tekstil Fabrikası’nın Genel Müdürlüğü’nü yaptı.

2005 yılında kendi şirketi A-TEKS Mühendislik’i, 2008’de ikinci şirketi Başkent Pres’i kurdu.

Siyasi Geçmişi

1977’de Demokratik Sol Yüksek Öğrenim Derneğini kurdu ve yönetim kurulu başkanlığını yaptı.

1977 – 1980 arasında CHP İl Gençlik Kolları Saymanlığı ve Merkez İlçe Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı.

7 Temmuz 2010’da Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yürütme Kurulu tarafından CHP Adana İl Başkanlığına atandı, 23 Ocak 2011’de yapılan CHP Adana İl Kongresi’nde delegelerin oylarıyla başkanlığa seçildi.

2014 yerel seçimlerinde, Seyhan Belediye Başkanı seçildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Adana Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildi.

2022’de Dünya Belediyeler Birliği Sosyal İçerme Komitesi Eş Başkanı oldu. 2024 yılında Türkiye Belediyeler Birliği birinci başkan vekili seçildi. Halen ADSİAD ve MMO üyesidir.

CHP adayı olarak girdiği 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde yeniden Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçildi.