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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı

İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Özdemir, 'terör örgütüne yardım' suçundan tutuklandı.

Haber Merkezi
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Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir tutuklandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Ebru Özdemir teröre yardım etme suçundan tutuklandı

Soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarıldıktan sonra Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na giderek teslim olan ve sonrasında gözaltına alınan Özdemir'in savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Özdemir, savcılıkta ifadesi alındıktan sonra, "terör örgütüne yardım etmek" suçundan tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Özdemir, ilerleyen saatlerde teröre yardım etme suçundan tutuklandı. 

3 kişi tutuklanmıştı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB'ye yönelik yürütülen terör soruşturması kapsamında, Ekrem İmamoğlu serbest bırakılmış, Mahir Polat ve Resul Emrah Şahan ile Reform Enstitüsü Direktörü Mehmet Ali Çalışkan tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında, İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, Ebru Özdemir, Azad Barış ve Hunav Altun hakkında yakalama kararı çıkarmıştı.

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