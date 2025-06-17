MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Meclis kürsüsüne dönüşü yine ertelendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 28 Ocak’tan bu yana sağlık sorunları nedeniyle katılamadığı partisinin TBMM grup toplantısına bu hafta da iştirak etmedi. Bayram öncesi DEM Parti heyetiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından, “Bayramdan sonra gruba geleceğim inşallah” demesine rağmen, bugün yapılması beklenen grup toplantısına da katılmadı.

Grup toplantılarına döneceğini ima etmişti

MHP’nin haftalık grup toplantısı, planlandığı gibi saat 10.00’da yapılmadı. Meclis’teki son görüntüsünde 27 Mayıs’ta DEM Parti heyetiyle görüşmek üzere Meclis'e gelen Bahçeli, çıkışta gazetecilere yaptığı kısa açıklamada grup toplantılarına döneceğini ima etmişti.