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Ceyhan ve Seyhan Belediyesi'nde Başkan Vekilliğini CHP'li kadın adaylar kazandı

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Adana'nın Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın görevden uzaklaştırılmasının ardından belediye meclisinde yapılan başkan vekili seçimini, CHP'nin adayı avukat Sevil Yıldız kazandı. Aynı gün Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in tutuklanmasının yapılan seçimlerde başkan vekili CHP’nin adayı Hasibe Akkan oldu. 

Haber Merkezi
İHA
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Ceyhan ve Seyhan Belediyesi'nde Başkan Vekilliğini CHP'li kadın adaylar kazandı
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İBB'ye yönelik sürdürülen 5. dalga operasyon kapsamında Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın tutuklanmasının ardından bugün yapılan seçimlerde belediye başkan vekilliğini CHP'nin adayı Sevil Aydar Yıldız kazandı.

Bu nedenle Ceyhan Belediyesi Meclisi yeni başkanını seçmek için toplandı.

CHP adına Kadir Aydar'ın kuzeni meclis üyesi Sevil Aydar Yıldız aday olurken Cumhur İttifakı adına ise meclis üyesi Mustafa Kiraz aday oldu. 31 meclis üyesi oy kullandı. Yapılan seçimde ilk iki turda her iki adayda salt çoğunluğu bulamadığı için için 3. turda 21 oy alan Yıldız Ceyhan'ın yeni belediye başkan vekili oldu. Kiraz ise 11 oyda kaldı. Yıldız seçim sonrası yaptığı açıklamada herkese teşekkür etti.

Seyhan Belediyesi'nde de CHP'li aday kazandı

Öte yandan aynı gün Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin’in tutuklanmasının ardından bugün yapılan seçimlerde başkan vekili CHP’nin adayı Hasibe Akkan oldu. 

Cumhur ittifakı adına ise Mustafa Tunç aday oldu. 45 meclis üyesinin oy kullandığı seçimlerde ilk iki turda salt çoğunluğu hiçbir aday bulamadı. 3. turda ise Akkan 28 oy alırken Tunç 17 oyda kaldı. Bu sonuçlara göre Akkan Seyhan Belediyesi başkan vekili oldu.

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