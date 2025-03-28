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İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi
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İmamoğlu'nun avukatı Pehlivan, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında dün gece gözaltına alınan avukat Mehmet Pehlivan, bugün öğle saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Burada savcılık ifadesini veren Pehlivan, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

 

Pehlivan, savunmasında daha önce yürüttüğü avukatlık faaliyetleri nedeniyle bu soruşturmanın açıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Gerçekleştirilen soruşturma, önceki soruşturmalarda avukatlık faaliyeti yürütmem sebebiyle açılmıştır. Bu dosyalardaki avukatlığın sadece teknik hukuk mücadelesi değil, bu hukuksuz yargı pratiğine karşı bir mücadeledir. Hatalı ve gerçek dışı raporlarla ve delillerle ve yine dedikodu üzerine kurulu tanık beyanlarına dayalı soruşturmalar yürütülmektedir. Bugünkü soruşturma da, raporun düzenlendiği asıl soruşturmada hatalı olarak düzenlenen bu rapor sebebiyledir. Hatalı bulunan suçlamaları kabul etmiyorum.”

Pehlivan, savunmasında ayrıca, “Zulüm ile Âbâd olanın, Âkıbeti Berbâd olur” sözlerine de yer verdi.

Soruşturma sürecinin, Ekrem İmamoğlu’nun yakın çevresine yönelik operasyonların devamı niteliğinde olduğunu vurgulayan Pehlivan, bu tutumun tarihe not düşüleceğini söyledi.

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