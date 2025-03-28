Şilili bakır madencisi Codelco, 2024'te kara geçti

Dünyanın en büyük bakır üreticisi olan Şili'nin bakır şirketi Codelco, 2024 yılı kazançlarının kara geçtiğini ve bir önceki yılki 757 milyon dolarlık zarara kıyasla vergi öncesi 790 milyon dolar kar elde ettiğini bildirdi.

Devlete ait madenci, 2023 yılı için bildirdiği 1,325 milyon tonun bir miktar üzerinde ve hedef aralığına inerek toplam 1,328 milyon ton üretim gerçekleştirdiğini belirtti.

Codelco, ağustos ayında bir önceki yıla göre daha yüksek üretim rakamları yayınlamaya başladığını kaydetti.

Şirket yaptığı sunumda “2024 yılında üretim vadisinden çıkmayı başardık” dedi.

Codelco daha önce 2025 yılı üretimini yaklaşık 1.391 milyon tona çıkarmayı hedeflediğini ve bunun vergi öncesi net karını neredeyse dört katına çıkararak 3.105 milyar dolara yükseltmesine yardımcı olacağını tahmin ettiğini söylemişti.