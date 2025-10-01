Bakan Uraloğlu duyurdu: İstanbul’a yeni demiryolu hattı geliyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul’un lojistik yapısında önemli bir dönüşüm yaratacak projenin hazırlıklarının tamamlandığını duyurdu. Bakan, "İstanbul Kuzey Demiryolu Geçişi Projesi"nin ihalesinin bu yıl gerçekleştirileceğini belirterek, yeni hattın yüksek kapasiteli yük taşımacılığına uygun tasarlandığını ifade etti.

Proje, mevcut Marmaray hattındaki yük yoğunluğunu azaltacak ve İstanbul’un Avrupa ile Asya arasındaki stratejik lojistik rolünü güçlendirecek.

"Orta Koridor’un stratejik önemi arttı"

Kazakistan’ın Almatı kentinde katıldığı bir forumda konuşan Bakan Uraloğlu, Rusya-Ukrayna savaşı ve iklim krizi nedeniyle Orta Koridor’un stratejik öneminin arttığını belirtti. Orta Koridor'un, Çin’den Avrupa’ya en kısa bağlantıyı sağlayarak milyarlarca dolarlık tasarruf imkanı sunduğunu ifade etti. Dünya Bankası verilerine göre, 2030 yılına kadar Çin-AB ticaretinde yüzde 30 artış beklendiğini kaydeden Uraloğlu, Türkiye’nin bu vizyonda "doğal köprü" konumunda olduğunu söyledi.

"Zengezur Demiryolu Hattı’nın 224 kilometrelik Türkiye kesimi Hazar ile Akdeniz arasında yeni ve önemli bir güzergâh"

Bakan Uraloğlu, ayrıca Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan iş birliğiyle temeli atılan Zengezur Demiryolu Hattı’nın da 224 kilometrelik Türkiye kesimiyle Hazar ile Akdeniz arasında yeni ve önemli bir güzergâh oluşturacağını hatırlattı. Bu projelerin, "Büyük Avrasya" vizyonunun sadece ulaşım değil, aynı zamanda bölge barışı ve iş birliği açısından da kilit rol oynadığını vurguladı.