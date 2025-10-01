  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. Getir üst yönetiminde iki yeni atama
Takip Et

Getir üst yönetiminde iki yeni atama

Organizasyonel yapısını güçlendirmeye devam eden Getir’de Petek Taga, İnsandan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi, Ahmet Okay ise Strateji ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Getir üst yönetiminde iki yeni atama
Takip Et

Hızlı market teslimatının öncüsü Getir, organizasyon yapısını güçlendirmek, teknoloji ve insan odaklı stratejilerini ileri taşımak amacıyla üst yönetiminde iki önemli atama gerçekleştirdi.

Petek Taga, İnsandan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi olarak göreve başlarken Ahmet Okay ise Strateji ve Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı olarak Getir’e katıldı. Petek Taga Getir’de çalışan deneyimini merkezine alarak çevik ve sürdürülebilir insan ve kültür stratejisi uygulamalarına liderlik ederken Ahmet Okay, Getir’in stratejik önceliklerine yön vererek şirketin verimlilik ve büyüme odaklı dönüşümünü destekleyecek.

Getir üst yönetiminde iki yeni atama - Resim : 1

İnsan ve kültür alanında 20 yılı aşkın deneyimiyle öne çıkan Petek Taga, ING Türkiye, Yapı Kredi, Yapı Kredi Teknoloji ve UniCredit gibi sektörün lider kurumlarında önemli roller üstlendi. İnsan kaynakları ve organizasyonel gelişim alanlarında derin bilgi ve deneyime sahip Petek Taga, kariyeri boyunca yetenek yönetimi stratejileri, liderlik gelişimi, organizasyonel dönüşüm, performans yönetimi, OKR uygulamaları, çalışan deneyimi, içgörü yönetimi, hibrit çalışma modelleri ve kültürel dönüşüm gibi birçok alanda başarılı projelere imza attı.

Getir üst yönetiminde iki yeni atama - Resim : 2

Amazon, Hepsiburada, BCG, Türk Telekom ve Vodafone gibi şirketlerde 20 yıla yakın süre görev yapan Ahmet Okay, e-ticaretin tüm süreçlerinde deneyim kazandı. Dijital dönüşüm, iş geliştirme ve büyüme stratejilerinin sorumluluğunu üstlenen Ahmet Okay’ın, kategori yönetimi, tedarik zinciri ve stok yönetimi süreçleri, yapay zekâ ve otomasyon tabanlı süreçlerle iş modelini yeniden yapılandırma konularında uzmanlığı bulunuyor.

Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Kültür Yolu Festivali ilk kez Malatya’daBakan Ersoy müjdeyi verdi: Kültür Yolu Festivali ilk kez Malatya’daGündem
ABD'de hükümet kapandı: Sürecin perde arkasında neler yaşandı?ABD'de hükümet kapandı: Sürecin perde arkasında neler yaşandı?Dünya
Boğazın en pahalı köşklerinden... FETÖ firarisi İpek'in köşkü dördüncü ihalede satıldıBoğazın en pahalı köşklerinden... FETÖ firarisi İpek'in köşkü dördüncü ihalede satıldıGündem
Gazeteci Necati Zincirkıran yaşamını yitirdiGazeteci Necati Zincirkıran yaşamını yitirdiGündem

 

Şirket Haberleri
GNC Makina MAKTEK Konya Fuarı’na katılacak
GNC Makina MAKTEK Konya Fuarı’na katılacak
Konya’dan dünyaya hidrolik çözümler: Hydrotime
Konya’dan dünyaya hidrolik çözümler: Hydrotime
THY, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin sempozyumuna ev sahipliği yapacak
THY, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin sempozyumuna ev sahipliği yapacak
Erdemoğlu Holding, SASA'da hisse satışı sürecini başlattı
Erdemoğlu Holding, SASA'da hisse satışı sürecini başlattı
Spotify’da bir devir kapanıyor: 19 yıllık CEO koltuğunu devrediyor
Spotify’da bir devir kapanıyor: 19 yıllık CEO koltuğunu devrediyor
HepsiAd'le perakende medyada yeni nesil çözümler
HepsiAd'le perakende medyada yeni nesil çözümler