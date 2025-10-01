Boğazın en pahalı köşklerinden... FETÖ firarisi İpek'in köşkü dördüncü ihalede satıldı

FETÖ'nün finans sorumlusu olan ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye'deki mal varlıklarına el konulan firari Akın İpek'a ait İstanbul Boğazı'nda bulunan Beyaz Köşk, 115 milyon TL indirimli ihale ile satıldı.

Daha önce yapılan üç ihalede Beyaz Köşk'e alıcı çıkmamıştı.

TMSF tarafından KAP'a yapılan açıklamada Beyaz Köşk'ün satışına ilişkin detaylara yer verildi.

Köşkün yeni sahibinin kim olduğu paylaşılmayan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"11 Eylül 2025 tarihinde duyurduğumuz üzere, şirketimize ait İstanbul ili, Beşiktaş ilçesi, Bebek Mahallesi, 1259 ada, 132-133 parselde bulunan gayrimenkulümüzün satış ihalesi, açık teklif ve açık arttırma usulü ile gerçekleştirilmiştir.

İhalede en yüksek teklif, KDV dahil 1.116.000.000 TL (Bir milyar yüz on altı milyon Türk Lirası) olarak alınmıştır. Yönetim Kurulu'muzun onayının ardından, tapu devri işlemleri en kısa sürede tamamlanacak olup, süreçle ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılacaktır."