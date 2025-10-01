Menajer Ayşe Barım, bugün hakim karşısına çıkıyor

Menajerliğini yaptığı birçok oyuncu ve sanatçıyı Gezi Parkı protestolarına yönlendirdiği iddiasıyla 24 Ocak’ta gözaltına alınıp 27 Ocak’ta tutuklanan Ayşe Barım bugün ikinci defa hakim karşısına çıkacak.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 171 sayfalık iddianamede Ayşe Barım'ın 22 yıl 6 aydan 30 yıla kadar hapsi isteniyor.

Sanatçılar destek vermişti

İlk duruşmada Ayşe Barım'a destek olmak için çok sayıda sanatçı Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne gelmişti. Barım'a destek için adliyede bulunan sanatçılar arasında Zeytin Tekindor, Serenay Sarıkaya, Birce Akalay, Halit Ergenç, Ezgi Mola, Merve Dizdar, Hande Erçel, Ceyda Düvenci, Miray Daner, Bergüzar Korel, Birkan Sokullu ve İpek Bilgin de yer almıştı.

Savunma ve taleplerin ardından mahkeme heyeti, Barım’ın tutukluluğunun devamına karar vermişti.