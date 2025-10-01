Gazeteci Necati Zincirkıran yaşamını yitirdi

Hürriyet ve Günaydın gazetelerinin Genel Yayın Yönetmeni, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı, sürekli basın kartı ile Burhan Felek Ödülü sahibi gazeteci ve denizci Necati Zincirkıran, 96 yaşında hayatını kaybetti.

TGC'den başsağlığı mesajı

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), üyesi olan Necati Zincirkıran'ın ardından başsağlığı mesajı yayımlayarak, şunları kaydetti:

"Değerli meslektaşımız Necati Zincirkıran’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Çok uzun yıllar muhabir, haber müdürü, genel yayın yönetmeni ve yazar olarak gazetecilik mesleğine hizmet eden Necati Zincirkıran’ın ailesine ve basın topluluğumuza baş sağlığı ve sabır diliyoruz.”

Necati Zincirkıran kimdir?

Döneminin önemli gazetecilerinden biri olan Necati Zincirkıran, II. Dünya Savaşı yıllarında Heybeliada’dan Mersin’e nakledilen Heybeliada Deniz Lisesi’nde okudu. Sağlık sorunu yüzünden oradan ayrıldıktan sonra eğitimine İngiltere’de Denizcilik Bankası bursu ile devam etti. Uzak yol kaptanı oldu ve Deniz Hukuku ağırlıklı yüksek lisans yaptı. Londra Gazetecilik Okulu’nun derslerini uzaktan takip ederek sertifika aldı.

1950'li yıllarda muhabirliğe başladığı Hürriyet gazetesinde önce Ankara Temsilcisi oldu, ardından 1960'lı yıllarda Genel Yayın Yönetmeni olarak görev yaptı. 1969 yılında Hürriyet'ten ayrıldıktan sonra Günaydın gazetesinde Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi.

Aynı zamanda Hürriyet Haber Ajansı’nın kurucusu olan Zincirkıran, 1981-1986 yılları arasında da Anadolu Ajansı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Zincirkıran, 1965-1968 yılları arasında Sadun Boro ve eşi Oda'nın Türkiye'den ilk yelkenci olarak yaptığı dünya turunu telgraflarla Hürriyet'te yayımladı. 10,3 metrelik yelkenli Kısmet'le yapılan ve liman liman Hürriyet'te yayımlanan dünya turu Türkiye için amatör denizcilikte bir dönüm noktası oldu.