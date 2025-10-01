Altından yeni rekor! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Amerika Birleşik Devletleri’nde hükümetin kapanmasının ardından yatırımcılar güvenli limanlara yöneldi. Altın fiyatları çarşamba günü yeni rekor seviyelere ulaştı. Peki, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 1 Ekim 2025 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Spot altın yüzde 0,4 yükselişle ons başına 3 bin 872,87 dolar seviyesine çıktı. ABD altın vadeli
işlemleri ise yüzde 0,7 artarak 3 bin 901,40 dolara yükseldi.
Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından gram altında da yükseliş yaşandı. Salı günü
sert düşen gram altın fiyatları 5 bin 181 lira seviyesine ulaşarak yeni bir rekor daha kırdı. Gram
altın şu sıralar 5 bin 161 lira seviyesinde seyrediyor.
Dolar endeksi bir haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrederken, bu durum dolar bazlı altını
yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.
Gram altın ne kadar?
İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.
İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…
Güncel altın satış fiyatları
* Gram altın satış fiyatı: 5.163,23 TL
* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.630,00 TL
* Yarım altın satış fiyatı: 17.271,00 TL
* Tam altın satış fiyatı: 34.088,00 TL
* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 34.411,00 TL
* Gremse altın satış fiyatı: 85.481,41 TL
* Ons altın satış fiyatı: 3.862,83 dolar