Altından yeni rekor! Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Spot altın yüzde 0,4 yükselişle ons başına 3 bin 872,87 dolar seviyesine çıktı. ABD altın vadeli

işlemleri ise yüzde 0,7 artarak 3 bin 901,40 dolara yükseldi.

Ons altın tarafında yaşanan gelişmelerin ardından gram altında da yükseliş yaşandı. Salı günü

sert düşen gram altın fiyatları 5 bin 181 lira seviyesine ulaşarak yeni bir rekor daha kırdı. Gram

altın şu sıralar 5 bin 161 lira seviyesinde seyrediyor.

Dolar endeksi bir haftanın en düşük seviyelerine yakın seyrederken, bu durum dolar bazlı altını

yabancı yatırımcılar için daha cazip hale getirdi.

Gram altın ne kadar?

İç ve dış piyasayı etkileyen altın ve döviz kurundaki değişimler merakla takip ediliyor. Vatandaşlar günün ilk saatlerinden itibaren “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” araştırmaları yapıyor.

İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları tablosu…

Güncel altın satış fiyatları

* Gram altın satış fiyatı: 5.163,23 TL

* Çeyrek altın satış fiyatı: 8.630,00 TL

* Yarım altın satış fiyatı: 17.271,00 TL

* Tam altın satış fiyatı: 34.088,00 TL

* Cumhuriyet altını satış fiyatı: 34.411,00 TL

* Gremse altın satış fiyatı: 85.481,41 TL

* Ons altın satış fiyatı: 3.862,83 dolar