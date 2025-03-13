Bakan Uraloğlu duyurdu: YHT'ler bugüne kadar 97 milyon yolcu taşıdı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamasında, Ankara-Eskişehir arasında Türkiye'nin ilk yüksek hızlı tren (YHT) hattını 13 Mart 2009'da hizmete aldıklarını anımsatarak, "Ülkemizi Avrupa'da 6'ncı, dünyada ise 8'inci YHT işletmecisi yaptık. Ankara-Konya hattını 2011'de, Konya-İstanbul ve Ankara-İstanbul hatlarını 2014'te, Karaman-İstanbul, Karaman-Ankara ve Eskişehir-İstanbul hatlarını 2022'de, Ankara-Sivas hattını 2023'te son olarak da Sivas-İstanbul hattını 2024'te vatandaşımızın hizmetine sunduk." ifadelerini kullandı.

Her gün yaklaşık 32 bin kişinin YHT konforuyla seyahat ettiğine dikkati çeken Uraloğlu, 11 ilde ülke nüfusunun yüzde 34,8'ine doğrudan, kombine taşımacılıkla 9 şehre daha bağlantı sağlayarak toplam 20 ile ve nüfusun yüzde 51'ine YHT hizmeti sağladıklarını belirtti.

Uraloğlu, YHT'lerin, Ankara, Eskişehir, Konya, Bilecik, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Karaman, Yozgat, Kırıkkale ve Sivas'a doğrudan sefer yaptığını belirterek, "Otobüs ya da tren bağlantılı olarak da Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bursa, Denizli, Kütahya, Mersin, Malatya, Tokat'a kombine taşımacılık yapılıyor. YHT ve otobüs ya da YHT ve konvansiyonel tren bağlantısıyla gerçekleştirilen kombine taşımacılık, otobüsle yapılan seyahate göre önemli oranda zaman tasarrufu sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

YHT'ler 16 yılda 95 milyon kilometre yol gitti

Bakan Uraloğlu, Ankara'yı YHT ağının merkezi haline getirdiklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Ankara-Eskişehir YHT hattında 20,9 milyon, Ankara-Konya YHT ile 21 milyon, Ankara-İstanbul YHT hattında 36,1 milyon, Konya-İstanbul YHT hattında 11 milyon 613 bin, Karaman-Ankara YHT hattında 2,4 milyon, Karaman-İstanbul YHT hattında 1,7 milyon, Ankara-Sivas YHT hattında 1,6 milyon, Sivas-İstanbul YHT hattında 482 bin, Eskişehir-İstanbul YHT hattında 800 bin yolcuya hizmet verdik. 16 yılda YHT'ler 95 milyon kilometre yol katetti ve yaklaşık 97 milyon yolcu taşıdı."