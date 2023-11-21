Bakan Uraloğlu: Limanlarımız yeşil dönüşümde öncü rol oynayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren "Kıyı Tesislerine Yeşil Liman Sertifikası Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik"e ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kıyı tesisleri için "Yeşil Liman Sertifakası" uygulamasını güncellediklerini belirten Uraloğlu, "Bundan sonra yeni yapılacak kıyı tesisleri 'yeşil liman' şartlarına uygun inşa edilecek, mevcutlar ise gönüllülük esasına göre belgelendirilecek. Vereceğimiz teşvik ve desteklerle tüm liman işletmelerimiz, Türkiye'nin yeşil dönüşümünde öncü rol oynayacak, diğer sektörlere de örnek olacak." diye konuştu.

Uraloğlu, uluslararası lojistikte gerek liman altyapılarında gerekse gemilerde uluslararası çevreci kurallar kapsamında hızlı bir dönüşüm yaşandığına işaret ederek, ülke olarak bu yeşil dönüşüme zamanında uyum sağlamak için tüm taşıma modlarında seferberlik ilan edildiğini bildirdi.

“20 yeşil limanımız, yeni teşviklerimizle daha çevreci limana dönüşecek”

Deniz yolu yük sahiplerinin, liman veya gemi seçerken ne kadar çevreci olduklarını ve yeşil dönüşüme ne kadar destek verdiklerini incelediklerini vurgulayan Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu: "Deniz yolu yük sahipleri, fiyatı yüksek olsa dahi daha çevreci unsurlarla çalışıyor. Mevcutta daha az kriterle sertifikalandırılan 20 yeşil limanımız, yeni teşviklerimizle daha çevreci limana dönüşecek. Bu limanlarımızın, 'Yeşil Liman Sertifikası'nın şartlarını kısa zamanda tamamlayacaklarına olan inancımız tamdır. Daha yeşil ve çevreci bir Türkiye'yi gelecek kuşaklara bırakmak için bundan önce olduğu gibi bundan sonrada var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz."

"Yeşil liman" için destek verilecek

Uraloğlu, "yeşil liman" uygulamasını desteklemek ve teşvik etmek için, "kıyı tesisi işletme izni" ile "Kıyı Tesisi Tehlikeli Yük Uygunluk Belgesi'nin süresinin iki yıl uzatılarak uygulanacağını dile getirdi.

"Kıyı Tesisi İşletme İzni Belgesi"ne ilişkin sörvey hizmet bedelinin alınmayacağı bilgisini veren Uraloğlu, şöyle konuştu: "Konteyner tartım tespit hizmetine ilişkin Bakanlığın aldığı kontrol ücreti tahsil edilmeyecek. Yetki belgesi, ruhsat, sertifika gibi izin belgelerinin temdidi/yenilenmesi için Bakanlık döner sermayesine ödenecek ücretlerde, Bakanlık ücret tarifelerinde, Bakanlığımızca belirlenen oranda indirim hakkı ve muafiyet uygulanacak. Yeşil limanlara bir yıl içinde gelen kısıtlı sayıdaki gemiye 'Türk Boğazları'ndan geçiş önceliği tanınacak."

"Yeşil liman" olmak isteyenler neler yapacak?

Uraloğlu, "yeşil liman" statüsü almak isteyen kıyı tesislerinin, limandaki binalar için enerji kimlik belgesi alması gerektiğini, enerji tüketiminin de en az yüzde 5'inin yenilenebilir kaynaklardan karşılanacağını anlattı.

Ayrıca, ana yük elleçleme ekipmanlarının çoğunluğunun elektrikle çalışan araçlardan oluşacağını vurgulayan Uraloğlu, şunları kaydetti: "Limandaki egzozlu araçların emisyon ölçümleri her yıl yaptırılacak, artış olması durumunda ilk ölçümün altına inmesi için gereken tedbirler alınacak. En az bir rıhtım üzerinde gemilerin limanda makinelerini kullanmamaları için elektrik bağlantısı sağlanacak. Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurulacak. Su deşarj noktalarında su-yağ ayırıcısı kurulacak ve bina çatılarından akan yağmur suları toplanıp kullanılacak. Petrol ve ürünlerinin kirliliğinin önlenmesinde kullanılacak ekipmanların miktarı, standardın yüzde 50'si oranında arttırılacak. Kıyı tesisi adına yeterli büyüklükte hatıra ormanı oluşturulacak. Her yıl en az iki plajda kıyı temizliği yapılacak. Kıyı tesisi otoparkında iki adetten az olmamak üzere araç şarj ünitesi kurulacak."