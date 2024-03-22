Bakan Yumaklı: Tarımsal destekleme ödemeleri hesaplara aktarılıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 1 milyar 610 milyon 593 bin TL'lik tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandığını duyurdu.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mazot ve gübre desteği, kırsal kalkınma yatırım desteği, hayvan gen kaynakları desteği. Toplamda 1 milyar 610 milyon 593 bin TL tarımsal destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadelerini kullandı.