Bakan Yumaklı’dan tarımsal destekleme bütçesine ilişkin açıklama

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Resmi Gazete'de bugün yayımlanan ‘2023 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2024 Yılında Uygulanacak Sertifikalı Tohum Kullanım Desteğine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı’na yönelik açıklamalarda bulundu. Son 21 yılda tarım politikalarının ana eksenini hep üretimin desteklenmesinin oluşturduğunu belirten Yumaklı, bunun devam edeceğini bildirdi. Tarımsal üretimde sürdürülebilirliğin sağlanmasında, üreticiye verilen desteklerin önemli etkisi olduğuna işaret eden Yumaklı, "Geçen yıl başlattığımız bitkisel üretimde önemli girdi maliyetlerinden olan gübre ve mazot desteklerinin öne çekilmesi ve ayni olarak ödenmesi, çiftçimizde büyük karşılık bulmuştur. Bunu bu yıl da devam ettirerek üreticimize önemli bir finansman desteği sağlıyoruz. Üreticilerimizin güçlendirilmesi ve tüketicilerimizin korunması yolunda politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kırsal kalkınma ve gıda arz güvenliği için alınacak tedbirlerin Orta Vadeli Program'da da yer aldığını anımsatan Yumaklı, şunları kaydetti: "Tarımsal destekleme bütçemizi 63,4 milyar liradan, 2024 yılı için 91,55 milyar liraya çıkarıyoruz. Bu kapsamda, bitkisel üretim desteğini 51,01 milyar liraya, hayvansal üretim desteğini 18,71 milyar liraya, su ürünleri desteğini 250,7 milyon liraya, tarımsal araştırma ve geliştirme desteğini 682 milyon liraya, kırsal kalkınma desteğini 8,15 milyar liraya yükseltiyoruz. Tarım sigortaları için de 12,75 milyar liralık kaynak ayırıyoruz. Mazot ve gübre desteği bütçesini de bir önceki yıla göre yüzde 31,6 artışla 21,1 milyar liraya çıkarıyoruz. Hububat üreticilerimize 2023 üretim yılına ait ve 2024 yılında ödenecek 11,5 milyar lira tutarındaki mazot ve gübre desteği öne çekilerek, Ziraat Bankası finansmanıyla 2023 yılı Ekim ayında başlamak ve mazot ile gübre alımında kullanılmak üzere Ziraat Bankası kartlarına yüklenecek. İnşallah Gazi Meclisimizin de takdiriyle uygulamaya koyacağımız tarımsal destekleme bütçemiz, üreticilerimizin gücüne güç katacaktır."