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Bakanlık açıkladı: Hazine nakit dengesi kasımda açık verdi

Hazine nakit dengesi, kasımda 62 milyar 220 milyon lira açık verdi.

Haber Merkezi
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Bakanlık açıkladı: Hazine nakit dengesi kasımda açık verdi
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, kasım ayına ilişkin nakit gerçekleşmelerini açıkladı.

Buna göre, geçen ay Hazine’nin nakit gelirleri 932 milyar 770 milyon lira, nakit giderleri 994 milyar 990 milyon lira oldu.

Faiz dışı giderler 864 milyar 592 milyon lira, faiz ödemeleri ise 130 milyar 398 milyon lira olarak gerçekleşti. Faiz dışı denge ise 68 milyar 178 milyon lira fazla verdi.

Kasım ayında nakit dengesinde, 62 milyar 220 milyon liralık açık oluştu.

Kur farklarından kaynaklanan azalış 6 milyar 806 milyon lira olarak gerçekleşirken, kasa/banka net hesabında da 121 milyar 234 milyon lira artış görüldü.

Hazine nakit dengesi Ocak-Kasım döneminde 1 trilyon 765,4 milyar TL açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı denge 666,3 milyar TL açık verdi.

 

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