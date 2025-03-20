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Bakanlık açıkladı! İşte şubat sonu itibarıyla hazine alacakları...

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın alacakları şubat sonu itibarıyla 28,4 milyar lira olarak açıklandı.

Haber Merkezi
AA
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Bakanlık açıkladı! İşte şubat sonu itibarıyla hazine alacakları...
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 28 Şubat itibarıyla Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, Hazine alacakları, şubat sonu itibarıyla 28,4 milyar lira oldu. Alacak stoku içindeki en yüksek payı, 10,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.

Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 283 milyon lira tahsil edildi.

 

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