Bakanlık duyurdu: Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi bugün hesaplara geçiyor
Tarım ve Orman Bakanlığı, 279 milyon 878 bin lira kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.
AA
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Bakanlığın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, "279 milyon 878 bin lira kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme ödemesini, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.
279 milyon 878 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.— T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) January 10, 2025
🌱 Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/9EvEes6xbM
Ekonomi