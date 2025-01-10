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Bakanlık duyurdu: Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi bugün hesaplara geçiyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, 279 milyon 878 bin lira kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme ödemesinin, bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını bildirdi.

AA
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Bakanlık duyurdu: Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi bugün hesaplara geçiyor
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Bakanlığın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, "279 milyon 878 bin lira kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme ödemesini, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

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