Bakanlık duyurdu: Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi bugün hesaplara geçiyor

Bakanlığın sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, "279 milyon 878 bin lira kırsal kalkınma yatırımlarını destekleme ödemesini, bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

279 milyon 878 bin TL destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz.



🌱 Hayırlı ve bereketli olsun. pic.twitter.com/9EvEes6xbM — T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı (@TCTarim) January 10, 2025