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Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara aktarıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı, 252 milyon 859 bin 448 lira tutarındaki tarımsal destekleme ödemelerinin çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
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Bakanlık duyurdu: Ödemeler hesaplara aktarıldı
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Tarım ve Orman Bakanlığı,, sosyal medya hesabı X'ten, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklama yapıldı.

Paylaşımda, "Hayvan gen kaynakları desteği 138 milyon 818 bin 400 lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi 93 milyon 674 bin 81 lira, zeytinyağı desteği 20 milyon 366 bin 967 lira olmak üzere toplam 252 milyon 859 bin 448 lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleribe yer verildi.

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