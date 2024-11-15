AYM'den İmamoğlu davasının seyrini değiştirecek karar

Anayasa Mahkemesi (AYM), mahkemelerde heyetlerin değiştirilmesine ilişkin dikkati çeken bir karara imza attı. AYM, davalarda tanıkları dinleyen hakimlerin değiştirilerek, kararın başka bir mahkeme heyeti tarafından verilmesinin hak ihlali olduğuna hükmetti. Söz konusu AYM kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bursa'da 'tefecilik, tehdit, hakaret ve bedelsiz senedi kullanma' suçlamasıyla iddianame düzenlenen bir kişiye tefecilik suçundan 2 yıl 11 ay hapis ve 16 bin 660 TL adli para cezası; nitelikli yağma suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi. Aynı kişi hakkında bedelsiz senedi kullanma suçundan verilen mahkumiyet hükmünün ise açıklanması geri bırakıldı. Kişiye diğer suçlardan ise beraat verildi.

Bunun üzerine sanık, istinafa başvurdu. Başvuru dilekçesinde diğerlerinin yanı sıra duruşmaları yöneten, tanıklara soru soran, onları dinleyen mahkeme heyeti ile mahkumiyet kararını veren heyetin farklı olduğunu, bu durumun 'yüz yüzelik' ve 'doğrudan doğruyalık' ilkelerini ihlal ettiği iddia edildi.

İstinaf, başvuruyu esastan reddetti. Sanık ise bunun üzerine AYM'ye başvurdu.

AYM, 'hakkaniyete uygun yargılanma hakkının ihlal edildiğine' ilişkin iddianın kabul edilebilir olduğuna oybirliğiyle karar verdi.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın: AYM yargılama sırasında heyet değişikliğinin adil yargılanma hakkı ihlali oluşturduğuna karar verdi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın kararı X hesabından paylaşarak, "Anayasa Mahkemesi, yargılama sırasında heyet değişikliğinin adil yargılanma hakkı ihlali oluşturduğuna karar verdi. İmamoğlu’na yönelik Ahmak Davası’nda hem ilk derece mahkemesinde hem de istinaf aşamasında heyet değiştirilmişti. 15 Şubat 2024 tarihinde verilen karar, 9 ay gecikmeyle 15 Kasım 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. İhlal kararına dönemin AYM Başkanı Zühtü Arslan ile birlikte çoğunluk üye imza atarken, şimdiki başkan Kadir Özkaya’nın da aralarında bulunduğu 4 üyenin karşı oy yazmak suretiyle karara muhalif kaldıkları görüldü" dedi.

CHP'den çağrı: Ahmak davası için uygulansın

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, AYM kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Anayasa Mahkemesi, davalarda tanıkları dinleyen hakimlerin değiştirilerek, kararın başka bir mahkeme heyeti tarafından verilmesinin hak ihlali olduğuna hükmetti" anımsatmasında bulunan Emir, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı 'ahmak davası' ile ilgili şu çağrıda bulundu:

"Adil yargılanma hakkı kapsamındaki 'hakkaniyete uygun yargılama' hakkının ihlal edildiğine dair verilen bu karar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı dava başta olmak üzere sadece dosya okunarak verilen tüm kararlar için uygulanarak, adil yargılanma derhal sağlanmalıdır!"

"Ahmak davası" nedir?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, 31 Mart 2019 seçimlerinin YSK tarafından iptal edilmesi sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya verdiği yanıt üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla dava açılmıştı.

İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı bir konuşmada, isim vermeden kendisine yönelik “Avrupa’ya giderek Türkiye’yi şikâyet eden ahmağa söylüyorum. Bunun bedelini bu millet sana ödetecek” şeklindeki sözlerine bir gazetecinin sorusu üzerine yanıt vermişti. “31 Mart’ta seçimi iptal edenler ve dünyada, Avrupa’da, onların gözünde nereye düştüğümüz noktasında, o olan şeylere, biten şeylere baktığımızda, tam da işte 31 Mart’ta seçimi iptal edenler ahmaktır. Önce ona bir odaklansın” diyen İmamoğlu hakkında YSK’nın o dönemki başkanı Sadi Güven, kendisi ve görevdeki kurul üyelerine hakaret edildiği iddiasıyla şikayette bulunmuştu.

Şikayet üzerine İmamoğlu hakkında dava açılmış, İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti.

Dava, son iki yıldır Türkiye'de "Temyiz Mahkemesi" olarak da kabul edilen Yargıtay'ın bir alt basamağı İstinaf Mahkemesi'nde görülmeye devam ediyor.