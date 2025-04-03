  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Bakanlık duyurdu: Ödemeler yarın hesaplara yatıyor
Takip Et

Bakanlık duyurdu: Ödemeler yarın hesaplara yatıyor

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 8 milyar 354 milyon 236 bin 725 lira destekleme ödemesinin yarın çiftçilerin hesaplarına aktarılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bakanlık duyurdu: Ödemeler yarın hesaplara yatıyor
Takip Et

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, destekleme ödemelerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Destekleme ödemesinin hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Yumaklı, "Çiftçimize destek, üretime güç oluyoruz. 8 milyar 354 milyon 236 bin 725 lira destekleme ödemesini yarın çiftçilerimizin hesaplarına aktaracağız." ifadelerini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, destek tutarları, mazot ve gübre için 5 milyar 739 milyon 423 bin 375 lira, yaş çay prim desteği için 2 milyar 614 milyon 813 bin 350 lira olarak belirlendi.

Dondan etkilenen Adana, Hatay, Mersin için ödenecek mazot ve gübre desteğinin tamamı olan 805 milyon lira, paylaşımda belirlenen takvime göre bölünmeden yarın saat 18.00'den sonra ödenecek.

Diğer iller için ödenecek mazot ve gübre desteği, kimlik ve vergi kimlik numaralarının son hanesi "6" olanlara yarın saat 18.00'den sonra toplam 4 milyar 934 milyon lira olarak ödenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Özel'in MASAK iddiasına yanıtHazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Özel'in MASAK iddiasına yanıtGündem

 

Nisan ayında temettü ödeyecek şirketler listesi belli oldu: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeyecek?Nisan ayında temettü ödeyecek şirketler listesi belli oldu: Hangi şirket ne zaman, kaç TL ödeyecek?Ekonomi

 

Ekonomi
Trump'ın vergi kararı Türkiye'yi nasıl etkiler? Eğilmez: Bu sektörde ciddi bir avantaj yakalayabiliriz
Eğilmez: Bu sektörde ciddi bir avantaj yakalayabiliriz
Bakan Şimşek: Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve vize kolaylığı ele alındı
Bakan Şimşek: Gümrük Birliği'nin modernizasyonu ve vize kolaylığı ele alındı
Türkiye'nin ABD ile ticareti ne durumda?
TÜRKİYE-ABD TİCARETİ
Ticaret Bakanı Ömer Bolat: Türkiye ekonomisi dengeli şekilde büyümeye devam etti
Türkiye ekonomisi dengeli şekilde büyümeye devam etti
Antalya'da kira çıkmazı: Kira artış oranı düşüyor, kira fiyatları düşmüyor
Antalya'da kira çıkmazı: Kira artış oranı düşüyor, kira fiyatları düşmüyor
Yozgat’ta nohut ekimi başladı
Yozgat’ta nohut ekimi başladı