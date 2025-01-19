Bakanlık harekete geçti! "1 milyon zam gelecek" denilen konut ilanına inceleme

İlk kez ev alacaklar ve düşük gelirli vatandaşları ev sahibi yapmak amacıyla başlatılan düşük faizli konut kredisi kampanyasının ardından, fırsatçılar devreye girdi. Yüzde 10 peşinat ve 240 aya kadar vade ile sunulan kredi fırsatını gören bazı satıcılar, ilanlarında ev fiyatlarını aniden artırmaya başladı. Bu durum, büyük tepkiyle karşılandı. Bir gayrimenkul ve araç satış platformunda, 3 milyon 995 bin TL'ye satılan bir daireyle ilgili dikkat çekici bir açıklama yer aldı.

Talep artışını fırsata çevirdiler

"Ocak ayında konut kedilerine indirim geldiği gibi daire fiyatı 5 milyon TL’den satılacak." yazısıyla ilana konulan konutun ardından bu kez de bir başka fırsatçı ortaya çıktı.

Talep artışını fırsata çevirmeyi planlayan başka bir ilan sahibi Sultanbeyli metrosunun açılmasıyla bölgedeki daire fiyatlarının 1 milyon TL daha yükseleceğini iddia etti.

Ortaya çıkan ilanların ardından Ticaret Bakanlığı “konut kredilerine indirim geldiğinde fiyatın artacağı” ve “metro inşaatının bitmesi ile fiyatlara 1 milyon TL zam geleceği” şeklindeki ilanlara inceleme başlattı.

Ticaret Bakanlığı inceleme başlattı

Ticaret Bakanlığı Basın Danışmanı Bekir Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu ilanla ilgili olarak, ''Bugün, bazı medya organlarında gündeme gelen ve ‘metro inşaatının bitmesi ile fiyatlara 1 milyon TL zam geleceği’ ile ‘konut kredilerine indirim geldiğinde fiyatın artacağı’ ifadelerine yer verilen bir satılık konut ilanı, Ticaret Bakanlığımızca incelenmiştir." dedi.

Kaplan, ayrıca, "Söz konusu ilanın yayınlandığı sahibinden platformu ile iletişime geçilerek ilanın yayından kaldırılması sağlanmış ve ilanı yayınlayan kişinin kimlik ve iletişim bilgileri ilgili platformdan istenmiş, akabinde gerekli incelemeler başlatılmıştır.'' açıklamasında bulundu.

Vatandaşların benzer durumlardaki şüpheli ilanları, CİMER ve Alo 175 aracılığıyla bildirmeleri gerektiğini vurgulayan Kaplan, kamuoyuna saygıyla duyuru yapıldığını belirtti.