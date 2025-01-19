Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret 37 bin 818 TL oldu

Kıbrıs'ta asgari ücretin belirlenmesi sürecinde, karar oy çokluğuyla kabul edildi.

2024 yılı Eylül ayında asgari ücretin 35 bin 188 TL olarak belirlendiği Kuzey Kıbrıs'ta çalışanların maaşlarına yüzde 7.5 zam yapılarak asgari ücret net 37 bin 818 TL olarak duyuruldu.

Karar oy çokluğuyla kabul edilirken işçi temsilcileri bu karara 'hayır' oyu verdi. Asgari ücretin brüt tutarı ise 43 bin 469 TL oldu.

Yeni asgari ücretin saatlik, günlük ve haftalık dağılımı şu şekilde açıklandı:

Saatlik ücret: 250.78 TL

Günlük ücret: 2 bin 6.26 TL

Haftalık ücret: 10 bin 31.30 TL