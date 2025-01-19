Hanzade Doğan, Murat Ülker’e anlattı: 'Hayallerim için konfor alanımdan çıktım'

Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Hanzade Doğan, iş dünyasındaki liderliği ve girişimcilik başarılarıyla tanınan bir isim... Hepsiburada’nın Kazakistan’ın en büyük e-ticaret grubu Kaspi.kz’ye satışıyla gündeme gelen Doğan, iş insanı Murat Ülker’in kişisel blogunda geniş kapsamlı bir röportaj verdi.

Çocukluk yıllarından girişimcilik deneyimlerine, kadın liderlere yönelik tavsiyelerinden Doğan Holding’deki yeni vizyonuna kadar birçok konuyu ele alan Doğan, samimi açıklamalarda bulundu.

Hanzade Doğan, Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından Hepsiburada’yı kurup büyütmesiyle tanınıyor. Yakın zamanda platformu Kazakistan merkezli Kaspi.kz’ye satan Doğan, bu süreçte yaşadıklarını şu sözlerle dile getirdi:

“İlk başlarda satmayı düşünmemiştim; hep büyümeye odaklıydım. Ancak Kaspi.kz’nin Hepsiburada için doğru bir ortak olacağına inandım. Bu satış, hem şirketin geleceği hem de Türk teknoloji girişimcileri için umut verici bir gelişme.”

Kaspi.kz’nin dijitalleşme başarısına dikkat çeken Doğan, “Kazakistan gibi küçük bir ülkeden çıkarak büyük bir dijital ekosistem kurmayı başardılar. Hepsiburada’nın finansal servisler alanında büyümesi için bu iş birliği önemli bir adım oldu.” dedi.

Liderlik ve ortak akıl üzerine

Hanzade Doğan, liderlik anlayışını “ortak hedefe koşmak” olarak tanımlıyor. Gençliğinde “ortak akıl, ortalama akıldır” düşüncesine sahip olduğunu belirten Doğan, zamanla dinlemenin ve pozitif geri bildirimin önemini anladığını söyledi.

“Bir liderin en önemli görevi, ekip arkadaşlarının en iyi versiyonlarını ortaya çıkarmalarına yardımcı olmaktır. Ekibimi her zaman ortaklarım olarak görürüm ve yetinmeyi kabul etmeyen bir lider olarak bilinir, hep daha iyisini ararım.” dedi.

Kadın girişimciliği ve toplumsal dönüşüm

Röportajda kadın girişimciliğine yönelik tavsiyelerde de bulunan Doğan, kız çocuklarının eğitimi ve kadınların güçlendirilmesi konularına vurgu yaptı:

“Kadın-erkek eşitliği, kız çocuklarının eğitiminden başlar. Kültürel bir dönüşüm gerekiyor ve bu dönüşüm için biz iş dünyasına büyük sorumluluklar düşüyor.”

Doğan, Hepsiburada’da kadın girişimcileri desteklemek için hayata geçirdiği projelerden bahsederek, “Kadın girişimcilerin teknolojiyle buluşmasını sağladık. Bu, yalnızca kadınlar için değil, Türkiye ekonomisi için de kritik bir adımdı.” dedi.

Doğan Holding'in geleceği

Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Begüm Doğan Faralyalı’dan devralan Hanzade Doğan, şirketin geleceğine dair vizyonunu şu şekilde özetledi:

“Teknoloji girişimcisi kimliğimle, Doğan Holding’i yeni bir seviyeye taşımayı hedefliyorum. Yapay zekâ ve yenilikçi iş modelleriyle grubumuzu geleceğe hazırlıyoruz. Önceliğimiz, topluma ve paydaşlarımıza daha fazla değer yaratmak.”

Hayaller ve gerçekler

Kendi kariyer yolculuğunu anlatan Doğan, başarının peşinden gitmek için konfor alanından çıkmanın önemine vurgu yaptı:

“Yıllar önce, hayallerinin peşinden gitmek isteyen bir Hanzade vardı. Şimdi, o hayalleri gerçeğe dönüştürmüş, ancak heyecanını hiç kaybetmemiş bir girişimciyim. Kendime, aileme ve ülkeme daha fazlasını katabilmek için çalışmaya devam ediyorum.”