Ticaret Bakanlığı duyurdu: O eşofman modeli piyasadan toplatılıyor

Gıdaya karıştırdıkları hilelerle halkın sağlığını tehlikeye atan firmalara, kıyafetlerde usule uymayıp sağlık riski doğuran firmalar da eklendi. Ticaret Bakanlığı, usulsüz yeni ürünleri kamuoyuna duyurdu.

Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, Cgt Tekstil İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti. firmasına ait olan 'Cigit Concept' markalı çocuk giyim ürünü eşofman altında sağlıksız ürün olduğunu tespit etti.

Açıklama kısmına 'Boğulma riski' olduğunu belirten Bakanlık ayrıca, "Boğulma (Dışarıdan Akciğerlere Doğru Olan Hava Akışının Mekanik Şekilde Engellenmesi.), Sağlık Riski (Diğer), Yaralanmalar" ifadelerini de kullandı. Söz konusu ürünün satılması yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verdi.