Borsada işlem görüyordu: Seranova Seramik'in iflasına karar verildi
Hisseleri Borsa İstanbul’da işlem gören Umpaş Holding’in grup şirketlerinden Seranova Seramik Sanayi ve Ticaret’in iflasına karar verildi.
UMPAŞ Holding’in bünyesindeki Seranova Seramik’in iflası verildi. Sözcü'de yer alan habere göre söz konusu dava, Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü ve konkordato kararının iflasa dönüştürülmesine hükmedildi.
Umpaş Holding tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderilen açıklamada, Seranova Seramik’in Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen konkordato davasında mahkeme tarafından, dava kapsamında konulan tüm tedbirlerin kaldırılmasına, konkordato komiser heyetinin görevinin sonlandırılmasına ve şirketin iflasına karar verildiği ifade edildi.