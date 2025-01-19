İddia | 4 milletvekili ve 20 başkan daha AK Parti'ye geçecek

İlçe kongrelerinin yüzde 98’ini, il kongrelerinin ise yüzde 80’ini tamamlayan AK Parti’ye muhalefetten gelenler başta olmak üzere katılımlar artarak devam ediyor.

Bu süreç içinde partinin üye sayısı ise 11 milyon 300 bine ulaştı. Önümüzdeki günlerde AK Parti’ye en az dört milletvekili ve 20 belde/ilçe belediye başkanın katılacağı ifade ediliyor.

Katılımların AK Parti grup toplantılarında ya da 23 Şubat’ta yapılacak büyük kongrede toplu bir şekilde olabileceği kaydediliyor. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre,AK Partiye gelecek milletvekillerinin Gelecek, DEVA ve İyi Parti’den olacağı da kulislerde dile getiriliyor.

Katılımların her geçen gün arttığını belirten AK Parti kaynakları, geleceğe dair söz söylemek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Partimize yoğun bir teveccüh var. Türkiye’de temsiliyeti en geniş siyasi partiyiz. Her farklı görüş ve inanıştan üyemiz var. Türkiye’nin temel değerlerine karşı bir duruşu olmayan herkese kapımız açık. Türkiye Yüzyılı’nda söz sahibi olmak isteyen herkesi bekliyoruz. Önümüzdeki günlerde de katılımlar sürecek ve partimiz büyümeye devam edecek.”

Milletvekilleri Dursun Ataş, Seyithan İzsiz, Ersagun Yücel, İdris Nebi Hatipoğlu (İyi Parti) Suat Pamukçu (Yeniden Refah), Nedim Yamalı (Gelecek) ile 13 belediye başkanı farklı tarihlerde partilerinden istifa edere AK Parti’ye geçmişti.