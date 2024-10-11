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Bakanlık listeyi paylaştı: Kebapta tekila, kokoreçte votka ve viski tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesi güncellenmeye devam ediyor. Listeye göre kuyu kebabında viski, başka bir lokantanın kokoreç ürününde ise votka çıktı.

Haber Merkezi
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Bakanlık listeyi paylaştı: Kebapta tekila, kokoreçte votka ve viski tespit edildi
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaları, hileli ürünlerin hangi marka adı altında satıldığını ve yapılan sahtekârlıkları ifşa etmeyi sürdürüyor.

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde Antalya'daki  bir kuyu tandır kebap salonundaki ürünün içinde tekila çıktı.

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Yine Antalya'da bulunan bir kokoreççinin ürününde ise votka tespit edilirken aynı kokoreççiden alınan bir numunede de viski olduğu anlaşıldı.

Öte yandan yine Antalya'da faaliyet gösteren bir okey salonundaki gıdalarda da viski ve rakı çıktığı listeye eklendi.

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