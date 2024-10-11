Bakanlık listeyi paylaştı: Kebapta tekila, kokoreçte votka ve viski tespit edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapan firmaları, hileli ürünlerin hangi marka adı altında satıldığını ve yapılan sahtekârlıkları ifşa etmeyi sürdürüyor.

'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listesinde Antalya'daki bir kuyu tandır kebap salonundaki ürünün içinde tekila çıktı.

Yine Antalya'da bulunan bir kokoreççinin ürününde ise votka tespit edilirken aynı kokoreççiden alınan bir numunede de viski olduğu anlaşıldı.

Öte yandan yine Antalya'da faaliyet gösteren bir okey salonundaki gıdalarda da viski ve rakı çıktığı listeye eklendi.