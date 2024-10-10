Köfteci Yusuf ilk kez konuştu: Ben bir garip kuşum!

Türkiye'nin popüler restoran zinciri Köfteci Yusuf, ürünlerinde domuz eti kullanıldığı yönündeki iddialarını reddederken, Tarım ve Orman Bakanlığı'nı suçladı. Bakanlık ise, daha önce ismini açıklamadığı Köfteci Yusuf'u taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesine ekledi. Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş, Sözcü'ye konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yusuf Akkaş: Başıma ne getirildiğini bilmiyorum

Yusuf Akkaş, "Başıma ne getirildiğini bilmiyorum. Olayı adalete bildirdim, benim siyasi gücüm yok, işimde ekmeğimde olan biriyim. Yurt genelinde 280 iş yerimiz var. Yanımda 12 bin kişi çalışıyor. 700'ü aşkın gıda mühendisi ve veteriner var. Bunların arasında böyle bir şey yapmaya kalkışsanız bile yapamazsınız." dedi

"Ben garip bir kuşum"

"Ben garip bir kuşum, yanımda çalışan 12 bin kişinin yüzlerine kara leke sürdürmeyeceğim" diyen Yusuf Akkaş, "Bu olayın en kısa zamanda aydınlanması için elimden gelen çabayı göstereceğim. Kötüler iyilerden daha zeki, iyiler sonuçta her zaman kazanır." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Tarım ve Orman Bakanlığı​, Köfteci Yusuf'ta domuz eti olan ürünleri listeledi. Bakanlığın açıklamasına göre; firmanın köftesinde ve dönerinde domuz eti tespit edilmişti. Taklit ve tağşiş listesi sonrası, Köfteci Yusuf'un ürünlerinde domuz eti kullanıldığına dair açıklamanın ardından sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Söz konusu iddialara ilişkin Köfteci Yusuf'tan yapılan açıklamada, "Ürünlerimizde kesinlikle domuz eti kullanılmamıştır. Analiz raporlarında yer alan usulsüzlükler ve gerçeği yansıtmayan sonuçlarla ilgili Tarım İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüğü tarafından tesisimizde yerinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmamıştır. Bu analiz sonuçlarının yanlış olduğu, kötü niyetli kişiler veya gen testi ile yapılan analizlerin şirketimizin kontrolü dışında bir durumdan kaynaklandığı düşünülmektedir" ifadelerine yer verildi.