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Gönen baldo pirinci ve Kapıdağ zeytinyağı coğrafi işaret tescili aldı

Balıkesir’in Gönen ve Erdek’te üretilen Gönen baldo pirinci ve Erdek Kapıdağ zeytinyağı coğrafi işaretle tescillendi.

Haber Merkezi
İHA
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Gönen baldo pirinci ve Kapıdağ zeytinyağı coğrafi işaret tescili aldı
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Balıkesir’in Gönen ve Erdek’te üretilen iki önemli tarım ürününün coğrafi işaret tescili aldı.

Gönen Baldo Pirinci ve Erdek Kapıdağ Zeytinyağı coğrafi işaretle tescillendi

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından yapılan değerlendirme sonucu, Gönen Baldo Pirinci ve Erdek Kapıdağ Zeytinyağı coğrafi işaretle tescillendi. Belirli bir coğrafi bölgeye özgü nitelikleri ve geleneksel üretim yöntemleriyle öne çıkan bu ürünler, artık resmi olarak korunacak.

Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, Gönen İğne Oyası ve Erdek kırmızı soğanının ardından Baldo pirinci ve Kapıdağ zeytinyağının da tescil almasının bölge tarımı için önemli bir kazanım olduğunu belirtti. Öztaylan, "Dünya nüfusunun artış eğiliminin devam etmesi, küresel ısınma nedeniyle yaşanan iklim değişikliği ve her daim hazır olmakla mükellef olduğumuz doğal afetlerden kaynaklı tarım ve gıda politikalarının önemi her geçen gün artmaktadır. İnsanımızın en temel ihtiyacı olan gıdada güçlü, sürdürülebilir ve risklere karşı daha dayanıklı bir üretim altyapısı kurmak ise şüphesizki hükümetlerimizin önceliği arasındadır" dedi.

Öztaylan ayrıca, başvuru süreçlerinde destek veren Gönen Ziraat Odası Başkanı Kemal Arpacı ve Erdek Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hüseyin Uz’a teşekkür etti.

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