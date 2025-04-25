Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 18 Nisan ile biten haftada önceki haftaya göre 414 milyar 702 milyon 90 bin lira artarak 22 trilyon 628 milyar 696 milyon 585 bin liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı 18 Nisan ile biten haftada 414 milyar 702 milyon 90 bin lira artarak 22 trilyon 213 milyar 994 milyon 495 bin liradan, 22 trilyon 628 milyar 696 milyon 585 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,6 artışla 12 trilyon 421 milyar 198 milyon 729 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 2,6 yükselişle 7 trilyon 418 milyar 831 milyon 161 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı geçen hafta 234 milyar 386 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 195 milyar 568 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 18 Nisan itibarıyla 2 milyar 441 milyon dolarlık artış görüldü.

Yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri arttı

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,7 azalarak 4 trilyon 177 milyar 493 milyon 761 bin lira oldu.

Bankacılık sektöründe yurt içi yerleşiklerin tüketici kredilerinin 554 milyar 376 milyon 924 bin lirası konut, 63 milyar 775 milyon 223 bin lirası taşıt, 1 trilyon 581 milyar 902 milyon 733 bin lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 18 Nisan ile biten haftada 44 milyar 355 milyon 716 bin lira artarak 17 trilyon 496 milyar 606 milyon 685 bin liraya yükseldi.