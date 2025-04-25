  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor
Takip Et

KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesaplarındaki düşüş sürdü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor
Takip Et

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 728,1 milyar TL'den 706,6 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 18 trilyon TL'den 18 trilyon 41,8 milyar TL'ye, mevduat 21 trilyon 272,8 milyar TL'den 21 trilyon 549,7 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 206,9 milyar TL'den 2 trilyon 204,2 milyar TL’ye, bireysel kredi kartları 2 trilyon 5,5 milyar TL'den 1 trilyon 977,8 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 366,1 milyar TL'den 375,6 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 18 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.

TCMB'den net mesaj: Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusuTCMB'den net mesaj: Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusuEkonomi

 

Ekonomi
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
Mehmet Şimşek: Yıl sonunda enflasyon, TCMB’nin tahminlerine uygun gerçekleşecek
MEHMET ŞİMŞEK:
Kayısıda yaşanan bereket vatandaşları sevindirdi
Kayısıda yaşanan bereket vatandaşları sevindirdi
Siyasi belirsizlikler ekonomi üzerindeki baskıyı artırıyor mu?
Siyasi belirsizlikler ekonomi üzerindeki baskıyı artırıyor mu?
TCMB'den net mesaj: Enflasyonla mücadelede kararlılık vurgusu
TCMB'DEN NET MESAJ
Ticaret Bakanlığı duyurdu: Deprem sonrası fahiş fiyata 14,5 milyon TL ceza
Deprem sonrası fahiş fiyata 14,5 milyon TL ceza