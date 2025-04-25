KKM ve katılma hesaplarında düşüş sürüyor

Kur korumalı TL mevduat ve katılma hesapları 728,1 milyar TL'den 706,6 milyar TL'ye geriledi.

Aynı haftada krediler 18 trilyon TL'den 18 trilyon 41,8 milyar TL'ye, mevduat 21 trilyon 272,8 milyar TL'den 21 trilyon 549,7 milyar TL'ye yükseldi.

Tüketici kredileri 2 trilyon 206,9 milyar TL'den 2 trilyon 204,2 milyar TL’ye, bireysel kredi kartları 2 trilyon 5,5 milyar TL'den 1 trilyon 977,8 milyar TL'ye geriledi.

Takipteki alacaklar ise 366,1 milyar TL'den 375,6 milyar TL'ye çıktı.

Veriler 18 Nisan ile biten haftayı kapsıyor.