Barclays: TCMB faizi yüzde 36'ya çıkarabilir

İngiltere merkezli yatırım bankası Barclays, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu kazanmasının ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yıl sonuna kadar yüzde 36'ya çıkaracağı tahminini teyit etti.

Barclays analisti Ercan Ergüzel, müşterilere gönderdikleri notta, "Hem faiz oranlarında hem de FX kurunda düzenlemeye ihtiyaç var" diyerek, dış finansman ihtiyacının yarattığı baskının hafif olmasının yetkililere kademeli olarak bu düzenlemeleri yapma fırsatı tanıyacağını ekledi.

Ergüzel, "Politika faizinin 2023 sonunda yüzde 36 olacağına tahmin ediyoruz; ancak riskler aşağı yönlü" dedi.