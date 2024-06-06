Bayramda akın var: Kur farkına rağmen Yunan adaları Türkiye’den ucuz

Yüksek gıda enflasyonu Yunan adalarını Türkiye’den daha ucuz hale getirdi. Sözcü'de yer alan habere göre Ege Denizi’nin iki yakasındaki tatil beldeleri karşılaştırıldığında Türk kahvesinden dönere, hamburgerden deniz ürünlerine kadar pek çok seçenek 35 TL’lik kur farkına rağmen Yunanistan’da daha uygun fiyatlarla satışa sunuluyor.

Bayramda Yunan adalarına akın var

Yaklaşan ve 9 güne çıkarılan bayram tatili ile özellikle yerli turistin de aradaki fiyat farkları nedeniyle Türkiye’deki tatil beldelerinden çok Yunan adalarını tercih etmesi bekleniyor.

Türk kahvesi 2, hamburger 5 Euro

Kış aylarında alınan kararla birlikte 60 Euro karşılığındaki kapı vizesi ile Türk vatandaşlarının; Midilli, Sakız, Sisam, Limni, Leros, Kalimnos, Kos, Simi, Rodos, Meis’e ziyaretlerinin önü açılmıştı. Fiyatlara bakıldığında ise Türk kahvesi için Yunan adalarında ortalama 2 Euro (70 TL) ödenirken, hamburger 5 Euro (175 TL), iki kişilik salata ile birlikte verilen deniz ürünleri menüsü ise ortalama 10 Euro’dan (350 TL) satılıyor.

Türkiye’de ise tatil bölgelerinde çay ve kahve için 100 TL ödenirken, döner için ortalama 600, ahtapot salatası içinde 1.600 TL’lik hesap geliyor. Plajların da ücretsiz olduğu Yunanistan’a giden turistler ise hem uygun fiyat hem de kaliteli yemek seçeneklerinden memnun olduğunu belirtiyor.