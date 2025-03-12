BDDK açıkladı: Türkiye’de üretilen elektrikli taşıt kredilerinde yeni düzenleme

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'de üretilen elektrik motorlu taşıt alımına ilişkin kredi tutarlarında değişikliğe gitti.

BDDK'dan yapılan açıklamaya göre, kredi vade sınırı nihai fatura değeri iki milyon beş yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde kırk sekiz ay, iki milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup beş milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde otuz altı ay, beş milyon Türk Lirasının üzerinde olup altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde yirmi dört ay, altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıt alımı amacıyla kullandırılan kredilerde on iki ay olarak belirlendi.

Mevcut krediler yeniden yapılandırılabilecek

Taşıt teminatlı krediler hariç, tüketicilere binek araç edinimi amacıyla kullandırılacak taşıt kredilerinde veya yapılacak finansal kiralama işlemlerinde, kredi tutarının taşıtın değerine oranında; nihai fatura değeri iki milyon beş yüz bin Türk Lirası ve altında olan taşıtlar için yüzde yetmişi, iki milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup beş milyon Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde elliyi, beş milyon Türk Lirasının üzerinde olup altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde otuzu, altı milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olup yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olmayan taşıtlar için yüzde yirmiyi, yedi milyon beş yüz bin Türk Lirasının üzerinde olan taşıtlar için yüzde sıfır olarak belirlenmesine, karar verildi.

Bu karar kapsamındaki kredilerin yeniden yapılandırılmasında vade sınırlarına ilişkin olarak kredinin kullandırım tarihindeki aynı vadelerin uygulanması kararlaştırıldı.

Nihai fatura değerine göre vade sınırları şöyle:

2,5 milyon TL ve altındaki araçlar için 48 ay,

2,5 - 5 milyon TL arasındaki araçlar için 36 ay,

5 - 6,5 milyon TL arasındaki araçlar için 24 ay,

6,5 - 7,5 milyon TL arasındaki araçlar için 12 ay olacak.

Kredi kullanım oranları ise şu şekilde:

2,5 milyon TL ve altındaki araçlar için %70,

2,5 - 5 milyon TL arasındaki araçlar için %50,

5 - 6,5 milyon TL arasındaki araçlar için %30,

6,5 - 7,5 milyon TL arasındaki araçlar için %20,

7,5 milyon TL’nin üzerindeki araçlar için ise kredi imkanı sunulmayacak.