BDDK'dan cep telefonlarına taksit ve kredi düzenlemesi! 20 bin TL üzerindeki telefonlar…

Cep telefonu alımlarında kredi ve taksit uygulamalarına ilişkin önemli düzenlemeler yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 5 Aralık 2024 tarihli ve 11022 sayılı kararıyla, cep telefonu alımlarında tüketici kredilerine ilişkin vade sınırları yeniden belirlendi.

CNBC-'nin haberine göre Mevcut uygulamada, kredi kartı ile cep telefonu alımlarına yönelik herhangi bir değişiklik yapılmadı. Buna göre, sıfır veya yenilenmiş ürün niteliği taşımayan cep telefonlarına kredi kartına taksit imkânı tanınmazken, yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonlarında tutar sınırı olmaksızın 12 ay taksit uygulanabiliyor.

Tüketici kredileri açısından ise önemli değişiklikler hayata geçirildi. Mevcut durumda, fiyatı 12.000 TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 12.000 TL üzerinde olan cep telefonları için ise 3 ay vade yapılabiliyordu. Yeni düzenlemeyle birlikte, yenilenmiş ürün ve sıfır ürün ayrımı getirilerek tutar sınırları artırıldı.

Yeni Düzenlemeyle Belirlenen Vade Sınırları:

- Fiyatı 20.000 TL ve altında olan cep telefonları için vade sınırı 12 ay, fiyatı 20.000 TL üzerinde olan cep telefonları için ise vade sınırı 3 ay olarak belirlendi.

- Yenilenmiş ürün niteliğindeki cep telefonlarında fiyatı 25.000 TL ve altında olanlar için vade sınırı 12 ay, fiyatı 25.000 TL üzerinde olanlar için ise 3 ay olarak düzenlendi.

Yenilenmiş ürün statüsünde değerlendirilebilmesi için cep telefonlarının, Ticaret Bakanlığı’nın “Yenilenmiş Ürünlerin Satışı Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde “yenileme merkezi” veya “yetkili satıcı” niteliğindeki işyerlerinden alınması gerekiyor. Yönetmelikte yenilenmiş ürün, kullanılmış malların yenileme merkezi tarafından sertifikalandırılması ve yenilenmesi sonrası satışa sunulmuş hali olarak tanımlanıyor. Yenileme merkezleri ise, Ticaret Bakanlığı ya da Türk Standardları Enstitüsü tarafından belirlenen standartları taşıyan, yenileme yetki belgesiyle faaliyet gösteren tüzel kişilerden oluşuyor.