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BDDK duyurdu: 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulanmayacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 2025 yılında bankalar, faktoring, finansman ve varlık şirketlerine enflasyon muhasebesi uygulanmayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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BDDK duyurdu: 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulanmayacak
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından "Enflasyon Muhasebesi Uygulamasına İlişkin" yapılan yazılı açıklamada "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 5/12/2024 tarihli ve 11021 sayılı Kararı uyarınca bankalar ile finansal kiralama, faktoring, finansman, tasarruf finansman ve varlık yönetim şirketlerinin 2025 yılında enflasyon muhasebesi uygulamamasına karar verilmiştir." denildi. 

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