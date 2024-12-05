ABD'nin dış ticaret açığı ekimde geriledi! İhracat ve ithalatta 4 ayın en düşük seviyesinde

ABD Ticaret Bakanlığı, ekim ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 11,9 azalarak 73,8 milyar dolara indi. Bu dönemde dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi 75,7 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'nin dış ticaret açığı, eylülde 83,8 milyar dolar olarak hesaplanmıştı. Ülkenin ihracatı ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,6 azalışla 265,7 milyar dolara gerilerken, ithalatı yüzde 4 azalarak 339,6 milyar dolara düştü. Söz konusu dönemde ABD'nin ihracatı ve ithalatı 4 ayın en düşük seviyesini kaydetti.

En büyük ticaret ortaklarına karşı dış ticaret açığı azaldı

ABD'nin en büyük ticaret ortakları arasında yer alan Çin, Avrupa Birliği (AB), Meksika ve Kanada karşısında dış ticarette verdiği açık bu dönemde düşüş kaydetti.

Ülkenin Çin ile ticaret açığı, ekimde 25,5 milyar dolara, AB ile ticaret açığı 17,1 milyar dolara, Meksika ile ticaret açığı 15,4 milyar dolara ve Kanada ile ticaret açığı 4,4 milyar dolara indi.

ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında, Vietnam (10,6 milyar dolar), İrlanda (9 milyar dolar), Japonya (6,5 milyar dolar), Tayvan (6,5 milyar dolar), Almanya (5,4 milyar dolar), Güney Kore (4,5 milyar dolar), Hindistan (4,5 milyar dolar), Kanada (4,4 milyar dolar), İsviçre (3,7 milyar dolar), İtalya (3,4 milyar dolar), Malezya (2,4 milyar dolar), İsrail (500 milyon dolar) ve Fransa (100 milyon dolar) yer aldı.

Ülkenin ticaret fazlası verdiği partnerleri ise Hollanda (4,5 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (3,8 milyar dolar), Birleşik Krallık (2 milyar dolar), Hong Kong (1,5 milyar dolar), Avustralya (900 milyon dolar), Brezilya (800 milyon dolar), Belçika (700 milyon dolar), Singapur (700 milyon dolar) ve Suudi Arabistan (400 milyon dolar) oldu.