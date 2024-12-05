Rusların Türkiye'deki erken rezervasyonları durma noktasına geldi!

ABD’nin dünya çapında yaptırımlarına Gazprombank'un da eklenmesiyle Türkiye'de 'Union Pay' kartıyla işlemler yapılamaz hale geldi. Özellikle Union Pay kartın da yaptırım listesine eklenmesiyle Ruslar Türkiye’deki tatil planlarını askıya aldı. Otellerde erken rezervasyonlar durma noktasına geldi.

ABD yaptırımları erken rezervasyonları vurdu

Rusya'dan Türkiye'ye turist getiren en büyük tur operatörlerinden biri olan Pegas Touristik Orta Asya ve BDT Ülkeleri Koordinatörü Orhan Sancar, Gazprombank ve Çin'in Union Pay ödeme sistemine yönelik yaptırımların, Rus turistlerin yurtdışındaki harcamalarını ve banka havalelerini zorlaştırdığım belirterek, "Rusya'da erken rezervasyon dönemi başladı. Geçen yıl bu dönemlerde erken rezervasyona ciddi bir ilgi vardı. Şu anda hem ülkede kurun yükselişi hem de Union Pay karta gelen yaptırımlar belirsizlikleri artırdı. Erken rezervasyon durma noktasına geldi" dedi.

Havacılık sektörü de darbe aldı

Sabah’ın haberine göre, yaptırımların havacılık sektöründe problemlere yol açtığına dikkat çeken Sancar, sektörün proaktif adımlar atması gerektiğine işaret ederek, şöyle devam etti: "Rus turistlere özel indirimler, esnek ödeme yöntemleri ve Kültür ve Turizm Bakanlığı 2024 Ocak-Ekim verileri, en çok turist gönderen ilk 5 ülke uygun fiyatlı tatil paketleri sunmak düşüşü sınırlayabilecek stratejiler arasında yer alabilir." dedi.

Ruble değer kaybetti, talep durdu

Intourist Şirketler Grubu Genel Müdürü İsmail Bölükbaşı da, Rusya'da erken rezervasyona bir ay önce başladıklarını belirterek, "Rezervasyonlar çok iyi gidiyordu ancak iki hafta önce Rusya'da ruble ciddi değer kaybı yaşadı. Yüzde 20'nin üzerindeki bu artış bir anda talebi durdurdu" dedi.

“Trump göreve başladıktan sonra tablo daha da şekillenir”

Union Pay karta gelen yaptırımların da tedirginlik oluşturduğunu anlatan Bölükbaşı, "2022'de Mir kart kullanılıyordu. Ancak o da yaptırımlar kapsamına girince Türkiye'de kullanılamaz hale geldi. Bir süre durgun gider. Trump göreve başladıktan sonra tablo daha da şekillenir. Turizm Bakanlığımız da konuyu yakın takip ediyor" şeklinde konuştu.

Çin ödeme sistemi Rusların en çok kullandığı sistemdi

Çin menşeli UnionPay, 2022'den bu yana Rusya'da uluslararası işlemler için kullanılan tek sistemdi. Ancak mevcut durum, Rusların yurtdışında para çekme ve harcama yapmasını zorlaştırdı.

Bu yılın ocak-ekim döneminde Rusya'dan 6 milyon 249 bin kişi gelirken bunu 6 milyon 83 binle Almanya ve 4 milyon 209 binle İngiltere takip etti.