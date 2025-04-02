Bebek koltuğundan çay makinesine… Risk taşıyan ürünler tek tek piyasadan toplatılıyor!

Set üstü ocak, bebek koltuğu, kablo, yılbaşı ışığına toplatma kararı verildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yılın ilk 3 ayında denetimler gerçekleştirdi. Bakanlık ‘güvenlik riskli’ ürünlerin piyasadan toplatılmasına karar verdi.

Boğulma, patlama ve yangın tehlikesi var

Elektrik ve yangın güvenliği açısından risk taşıyan ürünler toplatma listesinde yer aldı. İstanbul’da üretilen bir markanın 4 gözlü set üstü ocağında gaz sızıntısı nedeniyle boğulma, patlama ve yangın riski taşıdığı belirlendi.

Bebek koltuklarından, yolcu koltuklarına risk uyarısı yapıldı

Denetimler kapsamında, Adana, Burdur, Uşak, Erzurum, İzmir ve Trabzon'da faaliyet gösteren 9 lastik kaplama firması, Bursa ve Gaziantep’te üretilen yolcu koltukları, Ankara’dan Otto Baby ve İstanbul’dan 4BABY marka bebek koltukları teknik standartlara uygun bulunmadı.

Üç tekerlekli mopetler piyasadan çekildi

Ayrıca, İzmir'de üretilen emniyet kemeri, Çankırı’da üretilen tarım römorku ve Konya’dan Happy Karavan, Manisa’dan Blue Sky ile Rota Karavan ve Tiny House Manisa markaları da güvenlik gerekçesiyle toplatma kapsamına alındı. Antalya’da üretilen Işıldar marka üç tekerlekli mopetler ise trafik güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle piyasadan çekildi.

Çay makinesi yanık ve elektrik çarpması riski taşıyor

Elektrik ve yangın güvenliği açısından risk taşıyan ürünler de toplatma listesinde yer aldı. İstanbul'da üretilen RSONIC marka dört gözlü set üstü ocak, gaz sızıntısı sebebiyle boğulma, patlama ve yangın riski taşıyor. Yeşim Kablo yangın tehlikesi nedeniyle toplatılırken, MYS marka 6 kilogramlık yangın tüpü uygunluk sertifikasının geçerli olmaması nedeniyle listede yer aldı. Homend Royal Tea çay makinesi yanık ve elektrik çarpması riski nedeniyle, İzmir’de üretilen Mistique marka yılbaşı ışıkları ise elektrik çarpması ve yangın tehlikesi gerekçesiyle piyasadan çekildi. CALO elektrikli ısıtıcı ise aşırı elektrik tüketimi nedeniyle kullanıcıları maddi zarara uğratabileceği için toplatılmasına karar verilen ürünlerden biri oldu.

Sanayi ürünlerinde de teknik eksiklikler bulundu

Bunun yanı sıra, sanayi ürünlerinde de teknik eksiklikler tespit edildi. Kahramanmaraş’tan İnova dikey torna makinesi, teknik dosya eksikliği nedeniyle denetimden geçemedi. BULL marka yükleyici, belirlenen sınırların üzerinde emisyon salınımına sahip olduğu için toplatma kapsamına dahil edildi. Ledline marka lambalar, çevre dostu olmaması ve enerji etiketleme standartlarına uymaması sebebiyle piyasadan çekilirken, Bursa’dan HKS Has marka tampon ve Konya’dan Karakuş marka tampon temel sağlık ve güvenlik kriterlerini karşılamadığı için satıştan kaldırıldı.

Denetimler sürecek

Bakanlık, yapılan açıklamada toplatma kararının yalnızca belirli markaların belirlenen modelleri için geçerli olduğunu vurgulayarak, tüketicilerin güvenli ürünler kullanabilmesi adına denetimlerin kararlılıkla süreceğini belirtti.