Fitch’ten kritik Türkiye toplantısı!

Fitch Ratings, 7 Mayıs'ta Türkiye'nin kredi notu ve bankacılık sektörü konulu webinar düzenleyecek.

Yapılan duyuruda, "Uzmanlarımız, ülkedeki en son siyasi ve ekonomik olayların ardından en son kredi görüşlerini sunacaklar. Ayrıca, ABD ticaret politikasının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisi ve bölgesel makroekonomik gelişmelere ilişkin en son varsayımlarımız hakkında bilgi verilecektir" dedi.

7 Mayıs'ta Türkiye saati ile 16.00'da başlayacak olan "Fitch on Turkiye: Sovereign and Banking Sector Perspectives" başlıklı webinarda, Fitch'in Gelişmekte olan Piyasa EMEA Bankaları Direktörü Lindsey Liddell, Gelişmekte olan Avrupa Ülke Kredi Notları Kıdemli Direktörü Erich Arispe Moreles ve Fitch Türk Bankaları Direktörü Ahmetk Kılınç konuşması olarak yer alacaklar.