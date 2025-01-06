Berberlere zam bekleniyor! Odalarda 2025 tarife artışı için hazırlıklar başladı

Yeni yılla birlikte vergi, harç, cezaların yanı sıra maaş zamlarına gelen artış hemen hemen tüm alanlara yansıdı. Marketten, pazara, restoranlardan, kafelere fiyat değişiklikleri yaşanırken esnaf kesiminde bir zam haberi de berber ve kuaförlerden geldi.

Berberlere zam bekleniyor!

Ankara Berberler Esnaf ve Sanatkârlar Odası 2025’te tarifelere yüzde 30-45 aralığında zam yapmaya hazırlanıyor.

15 yıllık berber enflasyonu yüzde 1.750

Nefes’in haberine göre, Ankara’da bir berberin çekmecesinde unutulan 2010 yılına ait fiyat tarifesi, enflasyonun son 15 yıldaki değişimini ortaya koyuyor.

15 yıl önce emekli birinci sınıf bir erkek berberinde 38 TL’ye saç kestirip sakal traşı olabiliyordu. 2024’te aynı hizmet için 450 TL ödedi.

2025 tarifeleri değişecek

Yeni yılda ödemesi gereken ise ücret 700 TL civarında olacak.

Son 15 yılda berber fiyat değişimi

Ankara’daki bir berberde bulunan eski fiyat tarifeleri üzerinden son 15 yılın enflasyonunun fiyatlara nasıl yansıdığı görülebiliyor.

2010 tarihli 1. sınıf berber tarifesine göre yıkamasız saç kesimi 16, yıkamalı ile 22 TL. “Hazır saçımı kestirmişken bir de sakal tıraşı olayım” diyen vatandaş 15 yıl önce 38 TL ödedi. Aynı hizmet için 2018’de 60 TL, 2020’de 65 TL, 2021’de ise 85 TL ödedi. Ankara’da 2022 yılında ücret tarifesine iki defa zam geldi. 2022’nin başında saç-sakal tıraşı 110 TL iken, temmuz ayında 130 TL’ye, 2023’te 270 TL’ye, 2024’te ise 450 TL’ye fırladı. 2025’de gelecek zamla saç-sakal tıraşı Ankara’da 600-700 TL civarında olacak.