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Sağlık düzenlemesi TBMM’ye geliyor! İşveren prim indirimi ve muayene katılım payı teklifte

TBMM’de sağlık alanında düzenlemeleri içeren kanun teklifinin görüşmeleri başlıyor. Kanun teklifinde, mesai saatleri dışında sunulan aile hekimleri hizmetlerinin ücretsiz olması, ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı, işverenlerinin SSK'ya ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi yer alıyor.

Haber Merkezi
İHA
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Sağlık düzenlemesi TBMM’ye geliyor! İşveren prim indirimi ve muayene katılım payı teklifte
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TBMM Genel Kurulu'nda bu hafta Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine başlanacak.

Genel Kurul, 7 Ocak Salı günü, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifini ele alacak.

Aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak

Teklifte öne çıkan maddelere göre; yabancılara sunulan hizmetler, mesai dışında sunulan geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları ile özel amaçlı raporlardan Bakanlıkça belirlenenler hariç olmak üzere aile hekimliği hizmetleri ücretsiz olacak.

Ayakta tedavi ve diş hekiminde katılım payı 

Ayrıca daha fazla klinik araştırma yapılmasına yönelik düzenlemeye gidilecek teklifle ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi için katılım payı 20 lira olacak.

İşverenin sigorta prim indirimi düzenlemede

Özel sektör işverenlerinin SSK'ya ödeyecekleri malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası primi için sağlanan 5 puanlık sigorta prim indirimi 4 puan olarak uygulanacak. İmalat sektöründeki iş yerlerine yönelik malullük, yaşlılık ve ölüm sigortası priminden sağlanacak 5 puanlık indirim, 31 Aralık 2026'ya kadar devam edecek.

Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifi görüşülecek

Cumhurbaşkanı bu süreyi 31 Aralık 2027'ye kadar uzatmaya yetkili olacak. Sağlık alanında düzenlemeleri içeren teklif sonrası Türkiye Adalet Akademisi Kanunu Teklifinin görüşmelerine başlanacak.

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