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Tüketici 2024’te bütçe ayarı için fiyat araştırdı! Tuvalet kağıdı, çay ve telefon öne çıktı

2024 yılında tüketici fiyat karşılaştırma sitelerinde bütçe ayarlaması yaptı. Maaş zamlarının sınırlı kalışı, çarşıda pazarda hesap devrini başlattı. Bir online platformun arama verilerine göre, en çok fiyatı araştırılan ürünler, market kategorisinde tuvalet kağıdı, bulaşık deterjanı ve çay olurken, teknolojide cep telefonu oldu.

Haber Merkezi
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Tüketici 2024’te bütçe ayarı için fiyat araştırdı! Tuvalet kağıdı, çay ve telefon öne çıktı
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Tüketici 2024 yılında bütçe ayarlaması için fiyat karşılaştırma sitelerine yöneldi. Özellikle asgari ücrette tek zamma dönülmesi ve emekli maaşlarının enflasyon karşısında erimesi markette, pazarda bütçe ayarlamalarına neden oldu.

Fiyatları en çok merak edilen ürünler dikkat çekti

Online fiyat karşılaştırma sitesi Cimri, 2024'e ilişkin arama ve fiyat karşılaştırma verilerini açıkladı. Şirkette yapılan açıklamada markette en çok temizlik malzemeleri, teknolojik ürünler arasında da cep telefonu fiyat karşılaştırmasında zirveye çıktı.

Markette en çok tuvalet kağıdı fiyatı karşılaştırıldı

Şirketin arama ve fiyat kıyaslama verileri doğrultusunda hazırlanan rakamlarda, tüketici en çok tuvalet kağıdı, bulaşık makinesi deterjanı, yumuşatıcı ve yüzey temizlik havlusu ürünlerinin indirimlerini sorguladı. Bunun yanı sıra çay fiyatları en çok merak edilen ürünlerin başında yer aldı.

Teknolojide Iphone öne çıktı

Platformda cep telefonu başta olmak üzere teknolojik ürünler kullanıcıların ilgisini çekti. Iphone 13, Iphone 15, Xiaomi Red Mi Note ve Onvo televizyon en çok fiyatı karşılaştırılan ürünler arasında yer aldı.

En çok fiyat karşılaştırılması yapılan kategoriler ise cep telefonları, spor ayakkabılar, televizyonlar, lastikler ve buzdolapları oldu.

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