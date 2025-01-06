Emekliye refah payı yok, fark eşitlenebilir!

Canan SAKARYA

TÜİK’in 3 Ocak’ta açıkladığı enflasyon oranlarına göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 15.75, memur ve memur emeklisi ise yüzde 11.54 artış alacak. Ocak ayında verilecek zam oranlarının netleşmesinin ardından gözler en düşük emekli aylığı artışı ile emeklilere ‘refah payı’ verilip verilmeyeceğine çevrildi. 12 bin 500 lira olan emekli aylığının artırılacağı bu konuda çalışma yapıldığı ekonomi yönetimi tarafından açıklandı. 3.7 milyon emekliyi ilgilendiren artış için yasal düzenleme ihtiyacı bulunuyor. Edinilen bilgiye göre, bu konudaki düzenlemenin yer alacağı yasa teklifine bu hafta ekonomi yönetimi ve AK Parti Meclis Grubunun birlikte yapacağı çalışma ile son şeklinin verilmesi ve gelecek hafta Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor. Kulislerde en düşük emekli aylığının yüzde 20 oranında bir artışla 15 bin liraya çıkabileceği dile getiriliyor.

“Refah payı yok, fark eşitlenebilir”

Kaynaklar, memur ve emeklileri ile SSK ve Bağ-Kur emeklilerine refah payı verilmesinin şimdilik gündemlerinde olmadığını bu yönde bir çalışma da yapılmadığını belirttiler. 16.5 milyonu bulan emekli sayısı ve getireceği yüke dikkat çektiler. Ancak, memur emeklileriyle, işçi emeklilerinin aylıkları arasında oluşan yüzde 4.21’lik farklın kapatılmasının değerlendirilebileceği, bu konuda da henüz bir karar verilmediği, yapılacak etki analizi sonucu bir karara varılacağı belirtiliyor. Daha önceki yıllarda memur ve emeklileri lehine fark oluşması nedeniyle, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları memur emeklileriyle eşitlenmişti. Şimdi tam tersi bir durum ortaya çıktı yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri lehine bir fark oluştu. Eğer aradaki farkın eşitlenmesi konusunda bir karar alınırsa, bunun da yasal düzenleme ile yapılması gerekiyor.

DEM Parti heyeti, Güler, Ala ve Çelik’le görüşecek

Mecliste bu haftanın en önemli gündem başlıklarından birini de DEM Parti heyetinin İmralı ziyaretinin ardından Meclis’te temsil edilen siyasi partilere başlattığı turlar oluşturacak. Geçtiğimiz hafta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşen DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Van Milletvekili Pervin Buldan ve kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk’ten oluşan İmralı heyeti, bugün 13.30’da AK Parti grubunu ziyaret edecek. DEM Parti heyeti, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile Parti Sözcüsü Ömer Çelik’le görüşecek. . Bugün genel merkezlerde, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile 11.00’da, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ile 15.00’da bir araya gelecek olan DEM Parti heyeti, 7 Ocak’ta DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile görüşecek. CHP ile yapılacak görüşmenin günü henüz netleşmedi. İYİ Parti DEM Parti heyeti ile görüşmeyeceğini açıkladı. DEM Parti heyetinin hızla temaslarını tamamlayarak yeniden İmralı’ya gitmesi planlanıyor.