İzmir’de ekmek 12.50 lira oldu

İzmir’de yarından itibaren 200 gram ekmek 12.50 liradan satılacak. Önceden 10 TL olan ekmek fiyatı, artan maliyetler karşısında yükseldi. Ekmeğin hammaddelerine gelen artışlar karşısında fiyat artışında bulunmak zorunda kaldıklarını söyleyen İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı: “Ekmeğin girdisi denilince akla sadece un, maya gelmesin. Akaryakıt, kiralarımız, yanımızda çalıştırdığımız insanların ücretleri, SGK primleri gibi yan giderlerle birlikte ekmeğin 41 çeşit maliyet girdisi var. Bizim girdilerimizde ortalama artış yüzde 50 oranında. Buna rağmen İzmir’deki toplumsal konsensüsü desteklemek adına, ekonomik güçlükler yaşayan insanlarımızı düşünerek yüzde 25 oranında fiyat artışı yaptık. Biz mümkün olduğunca ekmekte fiyat artışından kaçındık ancak gelinen noktada ekmek girdilerindeki tutulamaz artışı bir nebze olsun ekmek fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldık” dedi.